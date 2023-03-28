مليار جنيه لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة.. ونواب: قرار إنساني من الرئيس السيسي يدعم الفئات البسيطة

برلمانية تشيد بتخصيص مليار جنيه لإنهاء قوائم الانتظار: قرار إنساني من الرئيس

برلماني: دعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بمليار جنيه يخفف آلام غير القادرين

برلماني : رصد أسباب زيادة أعداد قوائم الانتظار ضروري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة.

صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ولاقي هذا التوجيه، إشادة كبيرة من أعضاء مجلس النواب، موضحين إنجازات هذه المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها وحتي الفترة الراهنة، كما طالبوا بعدد من التوصيات أهمها توفير المستلزمات الطبية اللازمة للجراحات المختلفة.

بداية، علقت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي توجيه الرئيس السيسي لصندوق تحيا مصر بشأن تخصيص مليار جنيه دعما لإنهاء قوائم الإنتظار، قائلة “ قرار إنساني ونعتاد دائما من الرئيس علي مثل هذه القرارات”.

وأضافت “ سعيد ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن سبب إطلاق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للمرضي هو رصد الحكومة للتزايد المستمر في الأعداد، وذلك بسبب وجود ضعف في توافر المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج وإتمام العمليات، موضحة، “ كان يتم تأجيل الجراحة للمريض وهذا الأمر من شأنه زيادة تكلفة العلاج علي الدولة وسوء حالة المريض”.

أولوية العلاج لهذه الفئات

وعن أهم الأمراض التي من الضروري توجيه الأولوية لها في العلاج، أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أنه لابد من التركيز علي جراحات القلب وذلك من خلال توفير كافة الأجهزة الخاصة بإتمام هذه العمليات، فضلا عن الصمامات، علاوة علي مصابي السرطان فهذه الأنواع من الأمراض تتطلب التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم.

واختتمت النائبة حديثها، بالإشارة إلي أهمية وضع فئة الأطفال ضمن الفئات الأولي بالعلاج والرعاية، فضلا عن توفير كافة المستلزمات الطبية المرتبطة ببعض الجراحات لهم وعلي رأسها صمامات القلب.

ومن جانبه قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن استمرار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار كان حلم كبير للمصريين، فمنذ بداية انطلاقها وحتي الفترة الحالية نجحت المبادرة في تقليل أعداد المرضي المنتظرين تلقي العلاج أو العمليات، فضلا عن العمل علي تقليل الفترة الزمنية للإنتظار والتي كانت تتخطي العام أو أكثر.

دعم المواطن وحل مشكلاته

و أضاف “ رضوان” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن توجيه الرئيس السيسي لصندوق تحيا مصر، بتخصيص مليار جنيه من أجل إنهاء قوائم الإنتظار، دلالة كبري علي جدية الدولة في دعم المواطن وخدمته فيما يخص حل المشكلات الصحية، مؤكدا أن الدولة لديها قدرة عالية علي تحمل التكلفة المادية الكاملة لإجراء العمليات التي يحتاجها هؤلاء المرضي.

و استطرد النائب : بالأونة السابقة كان يعاني المواطن من فكرة جمع النفقات المادية اللازمة لإجراءه جراحة ذو تكلفة مرتفعة، فالدولة أزالت هذا النوع من الأعباء.

ولفت عضو لجنة الصحة، إلي أن مبادرة انهاء قوائم الانتظار تشمل العديد من التخصصات أهمها جراحات القلب المفتوح وعمليات القسطرة والدعامات، تركيب المفاصل الصناعية، علاوة علي أمراض الأورام.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية دراسة أسباب زيادة قوائم الانتظار ومعالجتها، حتي يتم تكليل الجهود القائمة وعدم العودة للأحوال السابقة قبل إطلاق المبادرة.

فيما أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصندوق تحيا مصر، بدعم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بمبلغ مليار جنيه، لزيادة معدلات إجراء التدخلات الجراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وذلك في إطار حرصه على إنجاز مبادرات الصحة العامة، والقضاء على الانتظار غير المبرر طبياً قبل إجراء التدخلات الجراحية ومن أجل زيادة معدلات إجراء التدخلات في المبادرة الرئاسية.

دعم غير القادرين

وقال البنا، إن توجيه مبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر للقضاء على قوائم الانتظار يؤكد على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بصحة المواطن المصري، ودعم غير القادرين وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى عمليات عاجلة، وهو يساعد في القضاء على قوائم الانتظار وتخفيف آلام المرضى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار استطاعت خلال الفترة الماضية إجراء مليون و603 آلاف و919 عملية جراحية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018، بتكلفة نحو 14 مليار جنيه، حيث إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وإضافة مبلغ مليار جنيه يحافظ على استمرار نفس معدلات الأداء.

ووجه النائب محمد رضا البنا الشكر لرئيس الجمهورية، خاصة أن خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.