تنفذها أوقاف سيناء.. برنامج دروس للسيدات بمساجد القرى والمدن

نفذت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، برنامج دروس للسيدات بمساجد قرى ومدن المحافظة، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بدور المرأة في المجتمع، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء.

وفي هذا الصدد أدى أئمة المساجد اليوم، أول درس للسيدات عقب صلاة الظهر بجميع المساجد الكبرى التي لا يوجد بها ملتقى للواعظات، وتم الرد على الاستفسارات المتعددة من جانب السيدات.

لفتة إنسانية



وأشار الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء إلى مشاركة المديرية في احتفالية محافظة شمال سيناء بتكريم الأم المثالية.

وقد ألقى كلمة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة شمال سيناء عن الجانب الإنسانى والمعنوى في تكريم الأمهات، وتقديم الشكر لقيادات المحافظة على هذه اللفتة الإنسانية ،ومدي تقدير الدولة للأمهات لدورهن في حياة الأسرة والمجتمع.