انطلاق مبادرة "قافلة الخير" بسيناء بمناسبة شهر رمضان المبارك.. تفاصيل

أعلنت أمانة شباب حزب مستقبل وطن محافظة شمال سيناء، انطلاق مبادرة "قافلة الخير لشهر الخير" بقيادة دكتور كريم سلام "أمين شباب المحافظة" ، وبتوجيهات من قيادات الحزب بالتعاون مع أمانة العلاقات الحكومية بقيادة المهندس أشرف حلاوه.

وتأتي المبادرة في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن في إقامة المبادرات والفعالية المختلفة لمساندة الدولة في خدمة المواطنين.

١٠ أطنان لحم بلدي:

والمبادرة عباره عن طرح 10 أطنان لحم بلدي و10 طن أرز نقي سيتم يتم توزيعها على الأسر الاكثر إحتياجاً ومحدودي الدخل من أهالي مدينة العريش بشمال سيناء

ولكل مستفيد "بون" بقيمة 1كيلو لحم بلدي و1 كيلو ارز مقابل 100 جنيه فقط، بنسبة خصم تصل إلى 60% وستتحمل أمانة الشباب النصيب الاكبرمن التكلفة لإيمانها بدورها المجتمعي.

حيث تستمر المبادرة طوال ايام شهر رمضان المبارك بواقع 350 كيلو يومياً.



والتوزيع يتم من خلال امانات اقسام مدينة العريش الاربعة والوحدات الحزبية التابعه لها.