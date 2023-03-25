عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب والرياضة فى شمال سيناء تطلق مسابقة رمضانية لذوي الهمم

المسابقة الرمضانية
المسابقة الرمضانية لذوي الهمم في سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء،  المسابقة الرمضانية  لذوي الهمم لهذا العام من خلال  نادى المعاقين الرياضى بالتعاون مع مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة ومركز التخاطب والتكامل الحسى بمركز شباب العريش المسابقة الرمضانية لهذا العام  لذوي الهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبجى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



ذوي الهمم:

 

وأوضح  إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ،  أن هذه المسابقة تقتصر على ذوى الهمم فقط، على مستوى المحافظة  ،حيث تذاع حلقات المسابقة من  الساعة ٤ عصرا والإجابات مفتوحة حتى الساعة ١١ مساء كل يوم.

 كما أن كل أسبوع سيكوم هناك 3 فائزين من ذوى الهمم، ويتم احتساب الاجابة الأولى فقط لكل متسابق.. مع دخول السحب لصاحب أكبر عدد من الاجابات للفوز بجوائز المسابقة.

وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة في التربية والتعليم، أن المسابقة الرمضانية لهذا العام تستهدف طلاب مدارس التربية الخاصة من التربية الفكرية والأمل للصم والنور للمكفوفين.. مشيرة الى أنه يستمر تسليم الاجابات في مكتب إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم حتى يوم ٢٠ رمضان الجارى.

وتكون الإجابة علي رسائل الصفحة من خلال هذا الرابط: صفحة نادى المعاقين الرياضى بشمال سيناء https://www.facebook.com/ 457008904694490
 

txt

تنفيذ 8 ندوات لوحدات السكان الفرعية بمجالس مدن شمال سيناء

سيناء ذوى الهمم مسابقة رمضانية المعاقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

مسلسل هبوط الذهب .. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية في البحر الأحمر

دعاء لنفسي في رمضان .. احرص على قرآن القرآن والقيام

دعاء ثالث أيام رمضان .. وما يستحب قوله عند الإفطار؟

بعد سنوات من البحث.. عالم آثار شهير يحسم الجدل حول لعنة الفراعنة|تفاصيل

قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اقتراب اليونان من استرجاع رخام البارثينون.. يجب الضغط على بريطانيا لإعادة حجر رشيد

أكلات رمضان مصرية.. أفكار سريعة وشهية فى جدول إفطار 30 يوما

غضب بسبب قتل أحمد السقا لـ ثعبان .. ومتابعون: يستحق المحاكمة

نصائح تساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر في الصيام

فيديو

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

انتشار مرض غامض في أمريكا ليس له علاج.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ