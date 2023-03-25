مديرية الشباب والرياضة فى شمال سيناء تطلق مسابقة رمضانية لذوي الهمم

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، المسابقة الرمضانية لذوي الهمم لهذا العام من خلال نادى المعاقين الرياضى بالتعاون مع مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة ومركز التخاطب والتكامل الحسى بمركز شباب العريش المسابقة الرمضانية لهذا العام لذوي الهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبجى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





ذوي الهمم:

وأوضح إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ، أن هذه المسابقة تقتصر على ذوى الهمم فقط، على مستوى المحافظة ،حيث تذاع حلقات المسابقة من الساعة ٤ عصرا والإجابات مفتوحة حتى الساعة ١١ مساء كل يوم.

كما أن كل أسبوع سيكوم هناك 3 فائزين من ذوى الهمم، ويتم احتساب الاجابة الأولى فقط لكل متسابق.. مع دخول السحب لصاحب أكبر عدد من الاجابات للفوز بجوائز المسابقة.

وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة في التربية والتعليم، أن المسابقة الرمضانية لهذا العام تستهدف طلاب مدارس التربية الخاصة من التربية الفكرية والأمل للصم والنور للمكفوفين.. مشيرة الى أنه يستمر تسليم الاجابات في مكتب إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم حتى يوم ٢٠ رمضان الجارى.