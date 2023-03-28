انطلاق أولى السهرات الرمضانية حول الأخلاق المحمدية بقصر ثقافة العريش

نظم قصر ثقافة العريش محافظة شمال سيناء، السهرة الرمضانية الأسبوعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان " بعنوان الأخلاق المحمدية وفضل الصيام ، فى إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتنمية المهارات الفنية والإبداعية ورعاية الموهوبين والمبدعين، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة اشرف المشرحانى.

أهمية الأخلاق

وقدم الشهرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مرزوق مدير عام أوقاف شمال سيناء، وفضيلة الشيخ محمد سليمان عزام، اللذان تحدثا عن أهمية الأخلاق فى المعاملات وأن الأخلاق تعد من العبادات التى أهتم بها الإسلام وقال أن الإنسان الذى يملك أخلاق كريمة مثل الشجرة المثمرة، وذكر حديث النبى صلِّ الله عليه وسلم" انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

وفى نهاية اللقاء دار حوار مفتوح مع فضيلة الشيخ والحاضرين، بحضور نائب مدير عام الفرع محمود حنفى، إشراف الفنانة إيناس سمير مدير القصر.

كما عقد ببيت ثقافة 30 يونيو محاضرة تثقيفية بعنوان " مفاتيح الرزق " لفضيلة الشيخ مصطفى محمد، تحدث عن مفاتيح الرزق لعباده منها شكر الله على النعم التى انعم الله بها على الانسان، المحافظة على الصلاة و الصيام والزكاة كل هذه أبواب تؤدى إلى الرزق الحلال إشراف سليمان منصور مدير البيت، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف.