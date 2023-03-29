أول كأس عالم للجدات في جنوب أفريقيا.. اللاعبات أعماراهن 55 عاما فأكثر

أثارت بطولة أول كأس عالم في كرة القدم النسائية للجدات في جنوب إفريقيا حالة من الدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أبرز المعلومات عن البطولة الأولى من نوعها عالميا:

-يقام كأس العالم للجدات بمشاركة فرق مكونة من نساء يبلغن من العمر 55 عاما فأكثر وسط حضور مئات الداعمين.

-يتنافس في بطولة كأس العالم للجدات 32 فريقا، 9 من جنوب إفريقيا و23 من الخارج، مثل: فرنسا والولايات المتحدة.

-استضاف البطولة الفريدة من نوعها فريق يدعي فاكيجولا فاكيجولا (فاكيجولا تعني: الجدة بلغة عرقية تسونجا في جنوب أفريقا).

كأس العالم للجدات في جنوب أفريقيا

كأس العالم للجدات

-يطلق على البطولة التي استمرت لمدة 4 أيام (كأس العالم للجدات) وفق ما أكدته شبكة “سكاي نيوز” منذ ساعات قليلة.

-تهدف البطولة الأولى من نوعها عالميا إلى تحسين صحة السيدات المسنات من خلال ممارسة النشاط الرياضي بغض النظر عن العمر.



