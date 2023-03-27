وكيل الشباب والرياضة بالغربية يكرم أبطال كأس العالم في القوة البدنية 2023

كرم، اليوم، يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أبطال محافظة الغربية الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطوله العالم للقوة البدنية المقاومة بالغردقة.

الجدير بالذكر أنه شارك من محافظة الغربية ١٥ لاعبا للمشاركة في البطولة، وحصلوا علي مراكز متقدمة حيث حقق اللاعب حامد مصطفى خلاف، لاعب منتخب مصر للقوه البدنيه ميداليتين ذهبية واحسن لاعب في بطولة كاس العالم، وحسام مصطفى خلاف حاصل على الميدالية الفضية، مصطفى احمد خلاف حاصل علي الميدالية الفضية تحت 15 سنه،محمد وليد النويهي حاصل علي الميدالية الفضية تحت 17 سنه، محمد جمال شلبي حاصل علي الميدالية الذهبية تحت 24 سنة، ريم جمال شلبي حاصلة على الميدالية الذهبية تحت 17 سنه، ابراهيم شاكر رمضان حاصل علي الميدالية البرونزية، آمال السيد وجيه حصلت على الميدالية الذهبية 17 سنة.

أشار يسري الديب إلى الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية.

وذلك ما ارتكزت عليه استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توجيه الدعم والرعاية للرياضات الفردية، خاصة التي تمتلك منها مصر رصيداً من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأوليمبية.

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