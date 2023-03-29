بيان عاجل من الخارجية الصينية بشأن زيارة رئيسة تايون للولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح شركاتها العاملة في الولايات المتحدة.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها اليوم، أن بكين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها بوجه العقوبات الأمريكية.

أوضحت الخارجية الصينية، أنها تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، لافته إلى أنها ترفض أي نوع من الاتصالات الرسمية بين تايوان وواشنطن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه رئيسة تايوان، تساي إنج ون، أنها لن تستسلم لأي ضغوط خارجية من أجل منع بلادها من التواصل مع العالم.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، جاء ذلك لدى مغادرتها البلاد متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متحدية تهديدات الصين بالانتقام إذا التقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وحذّرت الصين، التي تقول إن تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي تتبعها، مرارًا وتكرارًا المسؤولين الأمريكيين من مقابلة تساي، واعتبرتها دعمًا لرغبة الجزيرة في استقلالها عن بكين.