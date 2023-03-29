أول تعليق لـ أمريكا على تهديد الصين بشأن زيارة رئيسة تايوان

أعلن مسؤول أمريكي أن واشنطن لا ترى مبررًا لردة الفعل الصينية "المبالغ فيها" بشأن توقف رئيسة تايوان تساي إنج ون في الولايات المتحدة خلال رحلتها إلى أمريكا الوسطي وزيارة جواتيمالا وبليز.

وأكد المسؤول بالإدارة الأمريكية حسبما نقلت وكالة "رويترز"، أن توقف رئيسة تايوان في الولايات المتحدة لا يخالف تمسك البلاد بمبدأ الصين الواحدة.

وكانت الصين هددت بالرد، إذا التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي برئيسة تايوان تساي إنج ون أثناء جولتها المزمعة للولايات المتحدة.

وقال تشو فنجليان، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني "إذا اتصلت رئيسة تايوان برئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي، فسيكون ذلك استفزازًا آخر ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، ويضر بسيادة البلاد ووحدة أراضيها، ويدمر السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف: "نحن نعارض ذلك بشدة وسنتخذ بالتأكيد إجراءات للرد بحزم".

ومن المقرر أن تغادر تساي اليوم الأربعاء تايوان في رحلة إلى جواتيمالا وبليز ستشهد خلالها الذهاب إلى نيويورك ولوس أنجلوس.

وتعد زيارة تساي إلى الولايات المتحدة حساسة جدًا بالنسبة للصين، على الرغم من أن واشنطن هي محطة توقف فحسب في رحلتها من الناحية الفنية.

وفي نهاية الجولة، من المتوقع أن تلتقي تساي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في لوس أنجلوس.