مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد تنشر أرقام الإبلاغ عن المنتجات المغشوشة والفاسدة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، تخصيص أرقام تليفونات وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة، والإبلاغ عن أية سلعة مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، وتأكيدا على حرص قطاع الصحة على جودة السلع الغذائية وتكثيف حملات المرور على محلات تداول وبيع المواد الغذائية، حرصًا على التاكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع فى المحلات والمنافذ والأسواق.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة فى الوادى الجديد، إنه تم تخصيص أرقام هواتف للإبلاغ الفورى عن أية أغذية مشتبه بها على الأرقام التالية:

رقم طوارئ إدارة الطب الوقائى 0922929038

إدارة طوارئ مديرية الصحة0922936467

رقم مدير خدمات المواطنين 01004522700

وأكد مدير الصحة بالمحافظة، أن إدارة مراقبة الأغذية تقوم بالمرور المفاجئ يوميًا على محلات بيع وتداول الأغذية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وفقًا لخريطة عمل بالقطاع، لضمان تحقيق الرقابة التامة على الأسواق ومنافذ السلع الغذائية.

وشدد على أن مديرية الشئون الصحية تناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات على الأرقام المعلنة بالقطاع.