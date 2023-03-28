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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أسماء الفائزين في مسابقة تحدي القراءة بقطاع الوادي الجديد

اعتمد وصفى حسن القائم بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، نتائج مسابقة تحدى القراءة العربى للعام الدراسى 2022- 2023 والتى أسفرت عن فوز 44 طالب وطالبة على مستوى المديرية، حيث يشارك المركز الأول من كل فئة بتصفيات الجمهورية مايو المقبل، وسيجرى تكريم جميع الفائزين خلال الفترة المقبلة.

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وقال مدير التعليم بالمحافظة، إنه جرى تقييم المشاركين في مسابقة تحدى القراءة العربي على مستوى قطاع تعليم المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات، وذلك بالتنسيق مع توجيه عام المكتبات، حيث تستهدف المسابقة جميع طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة وطلاب ذوى الهمم، وتهدف إلى تشجيع وغرس حب القراءة في نفوس الطلاب واكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم، والعمل على صقلها و تنميتها.

وأضاف وصفى، أنه تم نشر أسماء الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المديرية ضمن الاستعداد للمشاركة بتصفيات الجمهورية، حيث جرى اختيار أفضل العناصر، استناداً لمعايير الشفافية والدقة فى أعمال التقييم وإعطاء كل طالب حقه.

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