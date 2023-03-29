برغم تقدمها الفعلي.. روسيا تفشل في حرب كبيرة خارج أراضي القتال

وفقًا لمحللين أمريكيين وفرنسيين، فشلت الحرب الإلكترونية الروسية على أوكرانيا إلى حد كبير ، بينما تستهدف موسكو بشكل متزايد حلفاء كييف الأوروبيين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قالت شركة الدفاع الفرنسية تاليس في تقرير اليوم الأربعاء إن روسيا تضرب بولندا ودول الشمال ودول البلطيق بترسانة من الأسلحة السيبرانية بهدف زرع الانقسامات والترويج للرسائل المناهضة للحرب.

وذكرت شركة مايكروسوفت في تقييم للتهديد في وقت سابق هذا الشهر إن الجهات الفاعلة الروسية شنت هجمات في 17 دولة أوروبية على الأقل في الأسابيع الستة الأولى من هذا العام.

بدأ هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي ، لكن العملاق العسكري لم يتمكن من تحقيق نصر حاسم في ساحة المعركة على جارتها الأصغر بكثير.

وقالت تاليس ومايكروسوفت إن التدخل الروسي رافقه هجمات إلكترونية واسعة النطاق في أوكرانيا ، لكن تم صدها.

وقال إيفان فونتارنسكي ، المدير الفني للدفاع السيبراني في تاليس ، لوكالة فرانس برس إن "الحرب الإلكترونية لم توجه الضربة القاضية التي كانت روسيا تأمل فيها"، مشيرا إلى مرونة دفاعات أوكرانيا.