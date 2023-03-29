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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب طلمبتى غاطس قدرة 50 حصان بمحطة الرفع الفرعية بقرية الهنداو

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من أعمال تركيب طلمبتى غاطس قدرة 50 حصان بمحطة الرفع الفرعية بقرية الهنداو ضمن أعمال الاحلال والتجديد للمحطة، تحت إشراف المهندس أحمد سيد مدير محطات المياه بالمركز و أحمد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية الهنداو والعاملين بالمحطة.

 يأتي ذلك ضمن خطة المركز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إنفاذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات الحيوية للمواطنين فى كافة ربوع المحافظة.

وفى سياق متصل أعلن رئيس مركز الداخلة عن الانتهاء من إصلاح طلمبة بمحطة الصرف الصحى بقرية الراشدة، وتم تشغيل المحطة بمعرفة طاقم الفنيين المختصين تحت إشراف هلال عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية للقرية.

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وأكد أن الأجهزة الفنية على مستوى كافة أحياء وقرى المركز لا تتوقف عن العمل على مدار ساعات اليوم استجابة لبلاغات المواطنين بشأن الأعطال الفنية فى شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وصيانة ورفع كفاءة الطرق وغيرها من الخدمات الحيوية للمواطنين.

 

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