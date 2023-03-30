حصد 54 بطولة.. قصة حياة لاعب التايكوندو السوهاجي محمد عبدالوهاب

"كان تحدي البطولة رهيب خاصة إني بعيد عن اللعبة من 2012م ومكنتش متوقع إني افوز بصراحه.. كنت بدرب اخر 20 يوم قبل البطولة في مدرسة فنون قتالية في الرياض على حسابي الخاص مش بدعم اتحاد مصري"، بهذه الكلمات بدأ لاعب التايكوندو المصري محمد عبدالوهاب، ابن محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأشار إلى أن اللاعبين المنافسين كانوا على أعلى قدر من الجاهزية، حيث كان من بينهم من حصل على بطولات عديدة قبيل مواجهته بشهر وشهرين، ما جعل المواجهة صعبة إلا أنه لم يتنازل عن البطولة وأن يكون البطل الذي يتغلب على جميع الصعوبات وجميع المنافسين، لم تُعجزه تلك الإصابات التي أصابته خلال المواجهات.

وأوضح لاعب التايكوندو المصري محمد عبدالوهاب، ابن محافظة سوهاج، انه بدأ موهبته بلعب الكونغوفو عام 1999م، كان تلامس أطرافه حينها الـ13 عامًا، ثم استمر فيها 3 أعوام، وحصد بطولة خلال أول شهر من تعلمه تحت 14 سنة، ظل يحصد الشاب البطولات والجوائز حتى أعلن اعتزاله اللعبة عام 2012م.

IMG-20230328-WA0004 IMG-20230328-WA0005 IMG-20230328-WA0006 IMG-20230328-WA0007 IMG-20230328-WA0003

اعتزل من 2012 واحترف 2023

واستكمل محمد عبدالوهاب، حديثه قائلا:" سافرت السعودية وكنت بدرب لنفسي كـ هاوي وفضلت مستني لحد ما جتلي الفرصة اللي بحلم بيها.. لقيت رئيس الاتحاد الدولي في الچيكتندو بيكلمني وعرض عليا ماتش احتراف في بطولة العالم وجاتلي الدعوة بشكل رسمي.. بدأت استعد وفي خلال 3 شهور كنت على أتم الاستعداد للمواجهة".

وأضاف الشاب الثلاثيني، إنه حصد على 54 بطولة خلال مسيرته الرياضية منذ نعومة أظافره، كانت أخرهم تلك البطولة العالمية التي لم يُشارك بها الاتحاد المصري ذاته، مُشيرًا إلى أنه شارك على حسابه الخاص، "الحمدلله ربنا أكرمني ونصرني وده مقصرش على شغلي كـ محاسب في إحدى الشركات بالسعودية وقدرت أوفق بين شغلي وهوايتي الحمدلله".