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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثلاثيني وشقيقته يتعديان على طبيب ومساعده بعبادته الخاصة في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، من ضبط موظف وشقيقته؛ إثر اتهامهما بالتعدي على طبيب وعامل في عيادة خاصة، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهما؛ إثر نشوب خلافات الجوار بينهما وبين الطبيب.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً عبر خط النجدة مفاده وجود مشاجرة ووقوع مصابين بشارع الصالحين دائرة مركز شرطة أخميم.

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وبالإنتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين كلًا من طرف أول،  المدعو "محمد ع ص- 36 عامًا- طبيب- ويقيم دائرة قسم جرجا، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر، ومحمد ع ا- 30 عامًا- عامل بالعيادة الخاصة بالأول- ويقيم بناحية دائرة قسم جرجا، مصابًا بجرح طعني بالصدر".

وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وطرف ثانٍ كلًا من المدعو "علاء ع غ ع- 31 عامًا- موظف، وشقيقته نجلاء ع غ ع- 37 عامًا- ربة منزل- ويقيمان دائرة المركز".

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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