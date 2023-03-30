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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تروج لـ«جعفر العمدة» وتطلب رأي الجمهور في تغيير الأعمال لـ«محمد رمضان»|شاهد

منه فضالي
منه فضالي

روَّجت الفنانة منة فضالي لـ مسلسلها الرمضاني الذي يعرض حالياً "جعفر العمدة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وشاركت منه فضالي صورة لها من كواليس التصوير، وعلقت :" يعني أعمال وعملت ومفيش نتيجة منك لله يا امه اعمالك جبتني الأرض طب اعمل ايه تاني قولولي".

وعلي صعيد آخر، قالت الفنانة منه فضالي إنها في زواجها الوحيد لم تقم بتنظيم حفل زفاف قائلة: "ملبستش فستان فرح عشان لبست عروسة كتير في التصوير".

وتابعت  منه فضالي خلال برنامج "vip" المذاع عبر "فضائية هي"، وانها ارتدت حوالي 30 فستان فرح في أعمالها الفنية قائلة: "زهقت من لبس الفساتين لبست الطويل والقصير والمكشوف والمقفول زهقت".

واختتمت منه فضالي: "بفكر لما أجي اتجوز تاني ملبسش فستان هلبس بدلة سموكين وهلبس العريس هو فستان".

منة فضالي أحدث ظهور ل منه فضالي

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