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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام سموحة.. اليوم

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره سموحة، اليوم الخميس، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف فريق الإسماعيلي بقيادة مديره الفني حمزة الجمل إيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز على سموحة في مباراة اليوم، للهروب من منطقة الهبوط.

ولم يتذوق الإسماعيلي طعم الفوز في آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري، حيث تعادل مع الاتحاد وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو.

ويقدم الإسماعيلي نتائج كارثية في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إذ خاض 20 مباراة، فاز في مواجهتين فقط، وتعادل 10 في مناسبات، وخسر 8 مباريات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي، لمواصلة انتفاضته الأخيرة في الدوري الممتاز، على حساب الإسماعيلي والتقدم إلى المركز السابع.

وحقق سموحة الفوز في آخر مباراتين ببطولة الدوري الممتاز على حساب حرس الحدود بثلاثية نظيفة، والمقاولون العرب بهدف نظيف.

ويحتل سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.

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