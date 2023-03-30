اعتداءات جديدة من الاحتلال والمستوطنين على باحات الأقصى وأريحا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، بأن قام عشرات المستوطنين إسرائيلين، باقتحام المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكثف المستوطنون انتهاكاتهم منذ الصباح الباكر لمسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدَّوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات، وقرب باب الرحمة.

وعززت شرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد، وعرقلتهم في طريقهم إلى صلاة الفجر، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلا.

اعتداء المستوطنين على فلسطيني



أصيب، فجر اليوم شاب بجروح، إثر اعتداء مستوطنين عليه أثناء قيادته جرارا زراعيا في منطقة المعرجات شمال أريحا.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن مستوطنين هاجموا الشاب أمجد كعابنة أثناء قيادته جراره الزراعي في طريق المعرجات، ورشقوه بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاج نوافذ جراره وإصابته بجروح وُصفت بالطفيفة.

الاحتلال يهدم منزلاً

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلا في قرية النويعمة شمال مدينة أريحا.

وقال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في محافظة أريحا والأغوار محمد أبو غروف لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها العسكرية، اقتحمت أراضي عرب "الطريفات" في النويعمة، وهدمت منزل المواطن عطا داود زايد طريفات.

وأضاف أن مساحة المنزل 150 مترا مربعا، ويؤوي حوالي 5 أفراد، وكان الاحتلال قد أخطره بالهدم قبل نحو شهر، بحجة عدم الترخيص.

