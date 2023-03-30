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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي : أول تليفزيون عربي كان في مصر

صدى البلد

 قال الكاتب الصحفي محمد توفيق إن التلفزيون العربي أنشئ عام 1960 وتم تسميته بالعربي وليس المصري  لأنه أول تلفزيون في الوطن العربي وفي هذه الفترة فكر الفنان نور الدمرداش في عرض الدراما التلفزيونية في ماسبيرو؛ مضيفا انه لم يكن آنذاك مسلسلات درامية بالتلفزيون وكانت جميع المسلسلات بالاذاعة ؛بالاضافة إلى أن أجور المسلسلات الإذاعية كانت أعلى من المسلسلات التليفزيونية.

أضاف محمد توفيق خلال لقائه في برنامج صباحك مصري المذاع على قناة إم سي مصر؛ أن اول مسلسل تمت إذاعته على التلفزيون المصري هو مسلسل هارب من الايام بطوله الفنان عبد الله غيث وذلك بعدما رفضه الفنان فريد شوقي و قدمه في السينما بدلا من تجسيده دراميا في التلفزيون لان جمهوره في السينما كان أكبر من التلفزيون.

وتابع أن عام 1967 بعد النكسة قام ئيس جمال عبد الناصر بالاتصال برئيس الإذاعة انذاك وطلب منه عمل مسلسل كوميدي بطولة فؤاد المهندس وشويكار للتواصل مع الفنان احمد رجب كي يقوم بكتابة المسلسل وبالفعل قام بتأليفه واطلق عليه في البداية شيء من الهباب ثم قام بعد ذلك بتعديل الاسم بشنبه في المصيدة.

المسلسلات الإذاعة الوطن العربي جمال عبد الناصر فؤاد المهندس

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