أستاذ آثار: فريق عمل مسلسل الأمام راعى المنهجية العلمية في وصف الأماكن

قال الدكتور محمد أحمد عبداللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، أن مسلسل رسالة الإمام من أفضل المسلسلات هذا العام .

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن هناك مراعاة كبيرة جدا للشكل العام للفسطاط على مستوى المنازل والشوارع والحواري والدروب والأزقة حتى في شكل الحوانيت ومحال الصناعات المختلفة والتجارة ؛ مضيفا أنه لم يكن هناك كتابة مباشرة في نصوص البردي عن الفسطاط، ولكن تم العثور على معلومات عن الفسطاط من بعض المصادر الأخرى مثل عقود بيع المنازل، ومع كثرة الوثائق تم الوصول إلى مخطط الفسطاط من بيوت وشوارع وطرقات.

وتابع أن أحد كتب "المدن والقرى المصرية في البرديات العربية" يعتبر أحد المراجع التي اعتمد المسلسل عليها، لافتا إلى أن فريق العمل راعى منهجية علمية في العودة إلى بعض المراجع سواء في الوصف التاريخي أو وصف الأماكن وسرد الأحداث التاريخية الخاصة بحلقات المسلسل.