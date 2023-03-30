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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من محكمة العدل الدولية بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في أمريكا

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أنها غير مختصة في الدعوى القضائية التي رفعتها إيران بشأن أصولها مجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها اليوم: "ليس لدينا سلطة قضائية على أصول البنك المركزي الإيراني التي تجمدها الولايات المتحدة".

 

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة تبحث سبل تشديد عقوباتها على إيران، لكنها أقرت بأن الإجراءات العقابية "لم تؤدِ إلى تغيير أفعال إيران أو سياساتها بالقدر الذي تريده واشنطن".

وأضافت للمشرعين في جلسة استماع عند تعليقها على ما إذا كانت العقوبات قد غيرت تصرفات طهران بما يتماشى مع ما تريده الولايات المتحدة أنها "أقل بكثير مما نتمنى".

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة متعلقة ببرنامج إيران للطائرات بدون طيار والأسلحة، لافته إلى إن هذه الشبكة تعمل نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية.

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