بيان عاجل من إيران بشأن الهجوم على مواقع يهودية في اليونان

نفت السفارة الإيرانية في أثينا، اليوم الأربعاء، مزاعم إسرائيلية بأن طهران تقف وراء مؤامرة باكستانيين لشن هجمات معادية للسامية في العاصمة اليونانية.

وكتبت البعثة الدبلوماسية على مواقع التواصل الاجتماعي أن “إيران تنفي بشدة الشائعات التي تروجها المصادر الصهيونية واتهاماتها التي لا أساس لها ضد إيران. ومن الواضح أن سيناريوهاتهم المفبركة تهدف إلى صرف انتباه الجمهور عن أزمتهم الداخلية”.

يأتي البيان بعد يوم واحد من إعلان الشرطة اليونانية أنها ضبطت شبكة إرهابية بمساعدة وكالة المخابرات الوطنية، واعتقلت باكستانيين للاشتباه في قيامهما بالتخطيط لهجمات على مطعم ومعبد يهودي.

ويُزعم أن المؤامرة دبرها رجل في طهران.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد لمساعدتها اليونان في القضاء على الشبكة المتطرفة المزعومة، بينما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، طهران بـ”تصدير الإرهاب” إلى الشرق الأوسط وما وراءه.