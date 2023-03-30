الدنمارك تكشف طبيعة الجسم البحري الغامض بـ البلطيق | فيديو

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن طبيعة الجسم الغريب الذي رصدته وكالة الطاقة الدنماركية في بحر البلطيق قرب خط "نورد ستريم 2".

وأكد التقرير، أن الجسم الغريب عبارة عن عوامة بحرية لا تشكل أي خطر مطلقا، وتستخدم لوضع علامات بحرية، وهو ما لا يشكل أي خطورة على السلامة.

وأضاف التقرير أن الدنمارك دعت مشغل خط الأنابيب الروسي للمساعدة في انتشال الجسم الغامض، مع استمرار السلطات الألمانية والدنماركية والسويدية في التحقيق بانفجار الخط الذي تسبب في 4 تسريبات في بحر البلطيق خلال شهر سبتمبر وسط انتقادات روسية للدنمارك لرفضها مشاركتها في التحقيقات.