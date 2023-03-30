منة فضالي ترفض تجميد بويضاتها.. ومفاجأة بشأن حالة الجو.. وهذا سعر الذهب و الدولار اليوم.. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها.

الأرصاد تحذر للمواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مؤكدة أن انخفاض الحرارة يعد أمرا طبيعيا في هذا الوقت من العام، لأن فصل الربيع يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث تنخفض درجات الحرارة وترتفع بشكل كبير في اليوم الواحد والأسبوع الواحد، وهذا ما نشهده خلال هذه الأيام.

الفراخ رخصت| شعبة الدواجن تعلن خبرًا سارًا للمواطنين .. فيديو





الفراخ رخصت.. تشهد أسعار الدواجن انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، فبعد أن سجّلت الدواجن أكثر من 85 جنيهًا لـ الكيلو بالمزرعة اليوم انخفضت ووصلت لـ 65 جنيهًا، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات جديدة في سعر الدواجن.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إن الدولة لديها كمية من الأعلاف تكفي لـ6 شهور، والمعروض زاد بقيمة 3.5 مليون دجاجة في اليوم بالأسواق، وهذا سبب خفض الأسعار الآن بعد الأزمة الشهر الماضي.

الكشف عن قطع أثرية بقرية منشأة سليمان في كفر الزيات





تحدث الدكتور أحمد عامر خبير أثري عن كشف قطع أثرية هامة بقرية منشأة سليمان بكفر الزيات من قبل بعثة منطقة آثار الغربية.

وأوضح : «نتحدث عن مكان تم فيه الكشف عن قطع أثرية من 3 حقبات مختلفة، وهو ما يدل على أنّ هذه المنطقة كانت مستخدمة لـ3 فترات مختلفة نظرا لأهميتها».



تفاصيل هامة عن مباراة الأهلي والهلال السوداني .. فيديو



قدّمت الإعلامية جاكلين ماهر، عبر قناة أكسترا نيوز، تقرير فيديو عن أبرز الأخبار الرياضية، وجاء منها أن رئيس بعثة الهلال السوداني حسن على عيسي، أشاد بحفاوة الاستقبال فى مصر قبل مواجهة النادي الأهلي يوم السبت المقبل.

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 30-3-2023





قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 30-3-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

ومن خلال التقرير التالي، وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم الخميس 30 مارس 2023، في أسواق الصاغة.

أسعار صرف العملات.. الدولار بـ30.83 جنيه والدينار يتخطى الـ100





استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند العنساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30- 3-2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.58 جنيه للبيع، و33.46 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.19 جنيه للبيع، و38.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.23 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.96 جنيه للبيع، و100.61 جنيه للشراء.

أنا مُسرفة جدًا.. منة فضالي: رفضت تجميد بويضاتي.. وارتبطت بواحد وصرفت عليه|فيديو





تحدثت الفنانة منة فضالي عن موقفها من الزواج، وهل لجأت لتجميد بويضاتها بسبب تأخيرها في الزواج حتى الآن.

وقالت منة فضالي خلال لقائها مع برنامج “VIP” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”: فكرت في فترة ما ولكن كل الناس قالتلي أعمل تجميد بويضات ولكن اتقالي بيأثر على الست، وأنا لسه مش عارفة هتجوز ولا لأ، وأنا صعب جدًا حد يتعامل معايا ومحدش عارفني كويس عشان يتعامل معايا، فبالتالي مبيستمروش، ولازم يعرفوا ايه اللي أنا بحبه قبل اللي بكرهه وهكذا.

تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الخميس، وأهم توقعات هيئة الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

وأبرز التقرير تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الخميس، ومن ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة مع فرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات وتكون الغيوم الجزئية.

وذهب التقرير أن هيئة الأرصاد الجوية، تتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع إضرابات في أمواج البحر الأحمر والمتوسط.