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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا مُسرفة جدًا.. منة فضالي: رفضت تجميد بويضاتي.. وارتبطت بواحد وصرفت عليه|فيديو

منة فضالي
منة فضالي

تحدثت الفنانة منة فضالي عن موقفها من الزواج، وهل لجأت لتجميد بويضاتها بسبب تأخيرها في الزواج حتى الآن.

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وقالت منة فضالي خلال لقائها مع برنامج “VIP” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”: فكرت في فترة ما ولكن كل الناس قالتلي أعمل تجميد بويضات ولكن اتقالي بيأثر على الست، وأنا لسه مش عارفة هتجوز ولا لأ، وأنا صعب جدًا حد يتعامل معايا ومحدش عارفني كويس عشان يتعامل معايا، فبالتالي مبيستمروش، ولازم يعرفوا ايه اللي أنا بحبه قبل اللي بكرهه وهكذا.

واستكملت  منة فضالي حديثها: طبعا اتعرضت للخيانة ودي قصة معروفة قفشته وحسيت إن في حاجة مش تمام ولقيت فضائح، أنا بحترم الراجل جدًا ومش ضده بل بالعكس، ودايمًا بشوف الراجل لما بيشوف واحدة على مراته يبقى العيب من الست أو هي اللي بتضطره أنه يبص برا أو عينه فارغة.

 

وأضافت : أنا مُسرفة جدًا ولازم اللي يجيلي يبقى جيبه مليان، وأنا ارتبطت بواحد مكنش معاه 3 آلاف جنيه في جيبه، وصرفت عليه فلوس كتير، ومكنتش ناصحة وكنت صغيرة، نبقى خارجين مثلا ويحصل موقف ويخلع بطريقة ما.

               


 

منة فضالي أميرة بدر الفنانة منه فضالى تجميد بويضات

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