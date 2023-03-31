عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء التوبة من المعاصي والشهوات.. كلمات تغفر ذنوبك

دعاء التوبة من المعاصي
دعاء التوبة من المعاصي والشهوات

دعاء التوبة من المعاصي والشهوات ..  لا يوجد شخص في هذه الحياة معصوم عن ارتكاب الخطأ إلا أنّ الذنوب درجات، وليس العيب في ارتكاب الذنب إنما في التمادي به وعدم الرجوع عنه، فعلينا أن نستغفر الله ونتوب اليه فى كل يوم مائة مرة وننتهز الفرصة ونحن فى شهر رمضان أيام لا تعوض فى مغفرة الذنوب والعتق من النيران، لذا يجب التكفير عن الذنوب والتوبة بعدم الرجوع إليها، والاستعانة بـ دعاء التوبة والبعد عن المعاصي والشهوات فهو أفضل السبل لتكفير الذنوب، لذا يقدم «صدى البلد» لقرائه دعاء التوبة من المعاصي والشهوات ، للتخلص من الذنوب مهما كثرت ولو كانت مثل زبد البحر.

دعاء التوبة من المعاصي والشهوات 

“رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ”.

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

دعاء الجمعة الثانية من رمضان.. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟.. شاهد رد الإفتاء

دعاء واحد علمه النبي للسيدة عائشة.. ردده قبل الإفطار يرزقك بالخير

دعاء البعد عن المعاصي والشهوات 

“اللهمَّ لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلَنتُ، أنت المُقَدِّمُ، وأنت المُؤَخِّرُ، لا إلهَ إلا أنت ، أو : لا إلهَ غيرُك”.

رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

حكم الشك في عدد الركعات بعد انتهاء الصلاة

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج .. يزيل العقبات وييسر الأمور

جدول يومي للعبادات في رمضان .. اغتنمه وانتهز الفرصة

دعاء القنوت فى صلاة الفجر برمضان .. ردده أثناء الركعة الثانية


مكفرات الذنوب

- توحيدُ الله تعالى، والإيمان به.
- العملُ الصالح.
- اجتنابُ كبائر الذنوب.
-التوبةُ النصوح.
-الاستغفارُ.
- الوضوءُ.
- الصدقاتُ.
- الصلاةُ، والمشي إليها.
- العمرة ، والحج لمن استطاع اليه سبيلا.
- صومُ شهرِ رمضانَ، وقيامه.


دعاء التوبة من المعاصي والشهوات 

«اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأعترفُ بِذنوبي، فاغفِر لي ذنوبي إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ».

 «اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجبنِ والبخلِ، والهرمِ، وعذابِ القبرِ، وفتنةِ الدجَّالِ، اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من علْمٍ لا ينفعُ، ومن قلْبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها».

«رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ».

«أستغفرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إلهَ إلَّا هو الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليه»، من قالها غفر له مهما كان ذنبه.

«اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

 «اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أنْتَ إلَهِي لا إلَهَ لي غَيْرُكَ».

«أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب، ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدًا أو خطأ ظاهرًا وباطنًا، قولًا وفعلًا، في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى».

 «اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك».

«اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد».

«اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء، ونزل الشّهداء، ومرافقة الأنبياء، والنّصر على الأعداء، يا سميع الدّعاء، يا ذا قولٍ وعطاء، وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين».

دعاء التوبة من المعاصي والشهوات دعاء البعد عن المعاصي والشهوات مكفرات الذنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

انخفاض شديد.. ألمانيا توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

عاصمة مصر الكبرى.. خبير آثار يكشف مفاجأة عن منطقة المطرية|خاص

دعاء التوبة من المعاصي والشهوات.. كلمات تغفر ذنوبك

بيان عاجل من نانسي بيلوسي بشأن قرار اتهام ترامب

"المالية" تزف بشرى للصحفيين بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا

دعاء السحور في رمضان.. هل ورد في الشرع الشريف ؟

بتنادي على الناس بقطعتين من البلاستيك .. مسحراتية رمضان العجوز تثير الإعجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل القهوة إذا تناولتها بعد الفطار

بتنادي على الناس بقطعتين من البلاستيك .. مسحراتية رمضان العجوز تثير الإعجاب

قرون وجلد أسود.. شاب يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

علاقة مشروعة الحلقة 8.. رحلة ياسر جلال ومي عمر في أسوان | صور

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ