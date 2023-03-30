عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟.. شاهد رد الإفتاء

هل تجوز الصلاة بعد
هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟.. سؤال ورد للشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة صدى البلد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حكم الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء 

وأجاب "عرفة"، موضحاً: ان الوضوء هو الأولى والأفضل، إنما الاستحمام هو سيلان الماء على جميع أجزاء البدن ولكن إذا لمست العورة بعد الوضوء  فالأولى والأفضل أن تتوضئي ولكن لو لم يمسى العورة فممكن يصلى من غير وضوء لأن ماء الاستحمام غمر جسده كله.

دعاء واحد علمه النبي للسيدة عائشة.. ردده قبل الإفطار يرزقك بالخير

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

دعاء اليوم الثامن من رمضان لتفريج الكرب وقضاء الحاجة

حكم الشك في عدد الركعات بعد انتهاء الصلاة

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء ؟

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال اغتسل الشخص ونسى استحضار نية الوضوء، فإنه لا يجوز الصلاة بدون وضوء في هذه الحالة.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أحيانًا اغتسل وأنسى استحضار نية الوضوء، فهل يجوز أن أصلى وأنا لم أتخذ نية الوضوء؟»، أنه إذا كان اغتسال تبرد فلا يجوز له الصلاة وعليه أن يتوضأ، مشيرًا إلى أنه إذا كان اغتسالًا لرفع الحدث فيجوز له الصلاة دون وضوء وإن لم ينو، لأن ما رفع كبيرة رفع صغيرة، فلو كان رفعًا للحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر وإن لم ينوه.

وتابع: وإذا كان الاغتسال للتبرد أو النظافة أو كان نافلة، فينبغي عليه استحضار نية الوضوء، منوهًا بأنه إذا لم يستحضرها فعليه أن يتوضأ.

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج .. يزيل العقبات وييسر الأمور

دعاء القنوت فى صلاة الفجر برمضان .. ردده أثناء الركعة الثانية

أفضل صيغة استغفار في رمضان .. داوم عليها تغفر ذنوبك كلها

دعاء النبي إذا أفطر عند أهل بيت.. 9 كلمات رددهم لو اتعزمت

متى يكون الاغتسال بديلاً عن الوضوء ؟
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن تعميم ظاهر الجسد بالماء مع نية التطهر، يصح غسلًا لرفع الجنابة حتى وإن لم يراع الترتيب في غسل الأعضاء.

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجزئ تعميم الجسد في الاغتسال من الجنابة عن الوضوء؟ نعم يجزئ ولا يطلب منه إحداث وضوء جديد حتى يصلي.

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن الوضوء قبل الاغتسال سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.

متى يكون الاغتسال بديلا عن الوضوء هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء حكم الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

بسبب الرياح والأتربة.. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

ترشيحاتنا

نيران صديقة.. مقتل شاب بطلقات نارية على يد ابن عمه بقنا

تصل لـ5 ملايين جنيه غرامة.. عقوبة تشغيل محطات أرصاد جوية دون ترخيص

تعرض لحادث مروري.. تفاصيل إصابة أول سفير أمريكي بالخرطوم منذ 30 عاما

أخبار الأهلي .. كولر يجهز مفاجأة | ومصطفى محمد يرفض قطبيّ الكرة

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟.. شاهد رد الإفتاء

المحكمة الروسية تقضي بحبس "الجاسوس" لمدة شهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة الشهية

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة

بسبب الرياح والأتربة.. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

رفضت تجميد بويضاتي.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي| شاهد

فيديو

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل شقق سكن مصر

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

الأرصاد : رياح محملة بالرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات

جنية المداح تلازمني في الحقيقة.. تصريحات صادمة للفنانة لوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ