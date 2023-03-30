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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جدول يومي للعبادات في رمضان .. اغتنمه وانتهز الفرصة

جدول العبادات فى
جدول العبادات فى رمضان

جدول للعبادة فى رمضان .. أصبحنا اليوم 8 رمضان ويوم تلو الآخر يمر رمضان سريعا، وأوشكنا على الانتهاء من العشر الأوائل من رمضان، وعلينا ان نستغل كل يوم وكل ساعة فى رمضان بأفضل طريقة لعل تصيبنا نفحة من نفحاته لا نشقى بعدها أبداً، وعلى كل منا ان يخصص وقتا للعبادة والذكر وقراءة القرآن وغيرها من العبادات والطاعات والأعمال الصالحة حتى نخرج من شهر رمضان مغفوري الذنب معتوقين من النار مجبوري الخاطر، لذا يقدم موقع صدى البلد جدولا يوميا للعبادات فى رمضان . 

جدول للعبادة فى رمضان 

1)الاستيقاظ قبل الفجر بساعتين وتقسيم الساعتين نصف ساعة قيام الليل وتهجد، نصف ساعة قراءة جزء كامل من القرآن، نصف ساعة تجهيز السحور،  وأثناء تجهيز السحور شغل اللسان بالذكر والتسبيح ونصف الساعة الأخيرة تكون وقت السحور، وإذا تبقى وقت بعد السحور وقبل أذان الفجر، يمكن صلاة ركعتين أو قراءة القرآن، ثم  صلاة ركعتين سنة الفجر وصلاة الفجر، وختم الصلاة ويفضل أن يكون فى نفس مكان الصلاة وقراءة أذكار الصباح والنوم بعد ذلك للراحة.

2) الاستيقاظ قبل صلاة الظهر بساعة على الأقل، صلاة الضحى وقراءة حزب “نصف جزء” من القرآن الكريم، ثم صلاة الظهر، وسنة صلاة الظهر أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده.

3) تنظيف المنزل والبدء فى إعداد الطعام ولا ننسى أن نشغل اللسان دائما بالذكر والتسبيح والاستغفار أثناء إعداد الطعام وتنظيف المنزل.

4) قبل العصر بنصف ساعة، الوضوء وقراءة حزب من القرآن الكريم، ترديد الأذان والدعاء بعده، ثم صلاة العصر والجلوس فى المصلى لختم الصلاة.

5) العودة لإعداد الطعام، وأثناء إعداد الطعام قراءة أذكار المساء.

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جدول العبادات فى رمضان 

6) قبل المغرب بنصف ساعة الإكثار من الدعاء أو قراءة حزب من القرآن الكريم، ترديد الأذان، الفطور على التمر أو الحليب ، ولا ننسى أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ويُفضل الصلاة قبل الأكل،  حتى تكون فى وقتها وسنة المغرب ركعتين بعد المغرب .

7) الترديد خلف المؤذن لصلاة العشاء ودعاء بعد الأذان، صلاة العشاء ثم ركعتين سنة العشاء، والبدء فى صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة تُصلى مثنى مثنى ثم الوتر. ثم  قراءة جزء كامل من القرآن.

8) الجلوس مع الأسرة قليلًا، ثم الخلود للنوم للراحة قبل الاستيقاظ قبل الفجر بساعتين، وإعادة الجدول طوال شهر رمضان الكريم، إذا تم الالتزام بالجدول السابق نضمن أن نختم القرآن أكثر من مرتين على الأقل، يمكن تعديل الجدول بتكثيف أوقات العبادة أو التقليل منها، ولكن لا يكون القرآن أقل من جزء يوميًا حتى نتمكن من ختمه على الأقل مرة فى شهر رمضان العظيم.

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9) الالتزام بأذكار الصباح والمساء وبعد الأذان، والتسبيح والاستغفار أثناء التنظيف أو إعداد الطعام، فيسهل الله لكِ أمورك ويُثقل ميزان حسناتك.

10) قراءة جزء من القرآن الكريم لا يستغرق أكثر من ثلاثين دقيقة على أسوأ الأحوال.

11) فى رمضان ليلة خير من ألف شهر” 83 سنة و 3 شهور”، فلنغتنمها.

12) فى العشر الأواخر من رمضان يفضل الإكثار من دعاء “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا”.

13) يمكنك يوميًا زيادة مقدار الإفطار لشخص و تقديمه له بعد تغليفه، فتأخذ أجر صيامك وصيام من تفطره.

14) كثرة الكلام لا تجلب سوى الذنوب، لانه غالبًا لا يخلو من غيبة أو نميمة، فلنقلل من الكلام ونجعل اللسان رطبا دائما بذكر الله.

15) الغرض من رمضان الصيام والامتناع عن الشهوات، إمتثالًا لأمر الله وليس التبذير وكثرة العزومات. 

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