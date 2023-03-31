أكثر 10 شركات مبيعاً للسيارات من بداية 2023 .. تفاصيل

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات، التي تتنوع بين فئة السيدان أو الهاتشباك أو الرياضية متعددة الاستخدام، كما تتنوع ايضا بحسب التجهيزات الفنية والداخلية، بالاضافة إلى العلامات التجارية وبلد المنشأ.

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن أكثر شركات تصنيع السيارات مبيعًا منذ بداية العام الجاري وتحديدًا في يناير وفبراير 2023، تشمل سيارات الملاكي والنقل والاتوبيس ايضا.

وجاءت شركة نيسان في الصدارة بعد أن باعت 2288 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 29.7%، وتتبعها في المرتبة الثانية شركة شيفروليه بعدد 1573 مركبة خلال تلك الفترة.

اكثر 10 شركات مبيعاً للسيارات من بداية 2023

وحصلت شركة شيري الصينية على المركز الثالث بعدد 1513 مركبة، وبحصة سوقية بلغت 19.7%، بينما حصلت علاقة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا على المركز الرابع بعدد 1318 مركبة ، وجاءت في المركز الخامس شركة بي واي دي بعدد 758 سيارة بحصة سوقية بلغت 9.9%.

وحققت شركة سوزوكي اليابانية المركزي السادس بعد ان باعت 722 مركبة، وتتبعها في المرتبة السابعة شركة كيا بعدد 400 مركبة، وحلت شركة ميتسوبيشي في المرتبة الثامنة بعدد 379 مركبة، وتاسعًا جاءت شركة MG الصينية بعدد 363 مركبة، وفي المركز العاشر جاءت شركة JMC بعدد 286 مركبة.

اكثر 10 شركات مبيعاً للسيارات من بداية 2023

ترتيب مبيعات شركات السيارات "الملاكي"

تصدرت ايضا شركة نيسان ترتيب مبيعات سيارات الملاكي بعدد 2288 سيارة، وبعدها شركة شيري بعدد 1513 سيارة، وخلال الفترة من يناير حتى نهاية فبراير ايضا جاءت شركة بي واي دي في المرتبة الثالثة بعدد 758 سيارة، و 715 سيارة لشركة تويوتا وتحتل المركز الرابع.

وحصلت شركة كيا على المركز الخامس في ترتيب مبيعات السيارات الملاكي بعدد 400 سيارة، و 365 سيارة لشركة MG لتحقق المركز السادس، وفي المركز السابعة جاءت شركة هيونداي بعدد 247 سيارة، وجاءت شركة رينو في المركز الثامن بعدد 216 سيارة، و 213 سيارة لشركة ميتسوبيشي لتحقق المرتبة التاسعة، بينما جاءت شركة ستروين الفرنسية في المركز العاشر بعدد 210 سيارة.