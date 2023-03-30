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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على قانون التقاعد

فرنسا
فرنسا

أفادت قناة “العربية”، اليوم الخميس، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين احتجاجا على قانون التقاعد.

وأوضحت أن متظاهرين أشعلوا حرائق في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على قانون التقاعد.

وأكدت أن “التظاهرات في باريس أصبحت عشوائية تماما بمشاركة الطلبة”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحفية، أن أحزابا كثيرة في فرنسا دعت الحكومة إلى التقاط مبادرة النقابات والعدول عن تعديل سن التقاعد.

ووفقا للمصادر الصحفية، اعتبر المحتجون تصريحات رئيسة الوزراء الفرنسية أنها تصريحات جوفاء خالية من أي خطة للحل.

وتتزايد الأزمة في فرنسا على خلفية الاحتجاجات ضد نظام التقاعد الجديد الذي تريد الحكومة الفرنسية إقراره بالرغم من معارضة الشارع الفرنسي.

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وشاركت أعداد كبيرة من الطلاب والشباب في هذه التظاهرات، وتتوقع المصادر الصحفية أن تزداد أعداد المشاركين في الاحتجاجات أكثر من 80 ألفاً في البلاد.

وأفادت الصحف الفرنسية، أن المتظاهرين حطموا أبواب محال تجارية في مدينة ليون، كما تجمع المتظاهرون  داخل محطة سان شارل للقطارات في مرسيليا جنوبي فرنسا.

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