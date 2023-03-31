اعرف سعر تابلت لينوفو Lenovo Tab M10 في الإمارات

تقدم شركة لينوفو المتخصصة في أجهزة الكمبيوتر الدفتري، أجهزة لوحية أيضا بجودة عالية وإمكانيات جيدة بالمقارنة مع الفئة السعرية، بالطبع لا تنافس أجهزة آيباد ولكنها تقدم أداء جيدا، واحدا من أفضل منتجاتها جهاز تابلت لينوفو Lenovo Tab M10 HD Gen 2 من الجيل الثاني وينتمى لفئة الأجهزة الموفرة في الميزانية وبالتالي هو ليس رائد ولا يقدم إمكانيات كبيرة.

يتوفر تابلت لينوفو Lenovo Tab M10 HD Gen 2 في متاجر الإمارات بسعر 399 درهم مع نسخة الـ 2 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم من سعة التخزين، في السطور المقبلة ترصد "صدى البلد" المواصفات الكاملة للجهاز.

Lenovo Tab M10

مواصفات Lenovo Tab M10 HD Gen 2

يأتي تابلت لينوفو مع شاشة IPS LCD كبيرة حجم 10.1 بوصة ودقة وضوح 800x1280 بيكسل وكثافة بيكسلات 149 بيكسل، ودرجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 82.0%.

يتم تشغيل تابلت لينوفو من خلال معالج ميدياتك شريحة MT6762 Helio P22T بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 2.3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 أو 4 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 32 أو 64 جيجابايت روم نوع eMMC 5.1 يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

يحزم تابلت لينوفو بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 10 وات سلكيا، كما أنه يحتوي على كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي في الشاشة الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

يدعم التابلت شبكات اتصال واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, LE مع دعم تحديد الموقع الجغرافي GPS ونظم ملاحة أخرى مثل GLONASS، كما أن وزنه الإجمالي 402 جم، مع أبعاد طول 241.5 مم وعرض 149.4 مم وسمك 8.3 مم.