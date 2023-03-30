رباعي الأهلي ينتظم في التدريبات استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق العديد من الجوانب الخططية.

وانتظم رباعي الفريق: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم، في المران الجماعي اليوم، بعدما اكتفوا أمس بجلسات استشفائية في الجيم والمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم من الجهاز الفني، بعد عودتهم إلى القاهرة وانتهاء الأجندة الدولية.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.