رأي عام يستضيف سهرة رمضانية وإنشاد دينى لفرقة الحضرة الصوفية

قدمت فرقة الحضرة الصوفية فقرة تواشيح دينية ومدح للرسول بمناسبة شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بأداء متناغم ومقامات مختلفة اشهرها "أسماء الله الحسنى" وسط احتفال العاملين بالاستديو عمرو عبد الحميد وجيهان خليل من خلال برنامج رأى عام على فضائية “تين”.

وتعد فرقة الحضرة الصوفية من أهم الفرق الغنائية التي تهدف إلى نقل تراث الحضرات الصوفية المصرية من المجالس والساحات والجوامع إلى المسارح في لوحة فنية أصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة؛ وذلك للحفاظ على أحد أهم مكونات التراث الديني الشعبي المصري.

وتتكون فرقة الحضرة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها.

