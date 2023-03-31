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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. انخفاض هائل في مؤشر البطالة

أرشيفية
أرشيفية

حققت المملكة العربية السعودية انخفاضًا ملحوظًا في معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، للربع الرابع من عام 2022؛ حيث بلغت النسبة (8.0%) بانخفاض مقداره 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث 2022، مُقتربة بذلك من مُستهدف البطالة الذي حددته رؤية المملكة 2030.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية يأتي الانخفاض الملحوظ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 بخفض المستوى عند 7% إلى 4% حيث إن الانخفاض الملحوظ الذي وصلت إليه البطالة خلال الربع الرابع لعام 2022م، وهو ما سيُمهّد للانتقال إلى المرحلة المُقبلة التي حددها سمو ولي العهد وتخص رفع الوظائف الجيّدة من 50% إلى 80% والتي ستسمح للسعوديين الانتقال من مرحلة الصرف إلى مرحلة الادخار.

معدلات النمو

وتشهد المملكة العربية السعودية انخفاضًا ملحوظًا في نسبة البطالة، بفضل معدلات النمو التي سجلها اقتصاد المملكة على وقع ارتفاع أسعار النفط،

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 8% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، من 9.9% في الربع الثالث من عام 2022، ومقارنة بمعدل 11% في الربع المقابل من عام 2021.

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وتستهدف المملكة العربية السعودية الوصول بنسبة البطالة إلى نسبة 7%، وذلك بـ رؤية المملكة 2030 التي يتبناها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حيث يأتي الانخفاض المُستمر في معدل البطالة بين السعوديين، في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتكثيف جهود الحكومة في توفير فرص عمل للمواطنين، وذلك من خلال سلسلة من البرامج والمبادرات.

وخلال الأعوام الماضية بلغت نسبة البطالة بين الإناث 15.4% وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، منخفضًا 7 نقاط مئوية في عام 2022، و5.1 نقطة مئوية خلال الربع الرابع 2022، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية ودفع فيروس كورونا في فترة ذروته، معدل البطالة بين المواطنين إلى مستوى قياسي بلغ 15.4% خلال فترة الإغلاق عام 2020.

وتبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها؛ من أجل الوصول بنسبة البطالة إلى أدنى مستوى بحد أدنى 7%، وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030؛ للرفع من الحالة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية للمواطنين، والعيش في رفاهية وراحة.

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