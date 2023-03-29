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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|38 مليون عملية نقاط بيع للأطعمة والمشروبات خلال أسبوع

صدى البلد

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 19 - 25 من مارس الجاري، 146.312.000 عملية ، بقيمة 11.040.364.000 ريال، مقابل 11.999.164.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.


و بحسب وكالة أنباء السعودية “واس” و وفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.068.000 بقيمة 790.704.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.328.000 بقيمة 336.386.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 120.000 بقيمة 144.557.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 857.000 بقيمة 253.754.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 11.677.000 بقيمة 632.683.000 ريال.

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كما بلغ عدد العمليات في الصحة 6.619.000 بقيمة 644.610.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.209.000 بقيمة 340.780.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 449.000 بقيمة 265.474.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.460.000 بقيمة 103.964.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 190.000 بقيمة 189.269.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 15.013.000 بقيمة 1.067.072.000 ريال.


فيما بلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.213.000 بقيمة 243.327.000 ريال، وفي المطاعم والمقاهي 37.015.000 بقيمة 1.238.943.000 ريال، وفي الأطعمة والمشروبات 38.350.000 بقيمة 2.198.152.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 441.000 بقيمة 83.679.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.029.000 بقيمة 607.837.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 22.273.000 بقيمة 1.900.174.000 ريال.


وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 44.295.000 بقيمة 3.659.508.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.443.000 بقيمة 529.904.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6.063.000 بقيمة 419.387.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.001.000 بقيمة 181.566.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.502.000 بقيمة 166.145.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.154.000 بقيمة 136.165.000 ريال، وفي بريدة 3.535.000 بقيمة 268.367.000 ريال، والخبر 3.290.000 بقيمة 320.317.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.447.000 بقيمة 585.014.000 ريال، وفي جدة 18.047.000 بقيمة 1.615.346.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 50.353.000 بقيمة 3.158.646.000 ريال.

اقتصاد السعودية البنك المركزي التشييد والبناء محطات الوقود مشروبات الأجهزة الإلكترونية مطاعم

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