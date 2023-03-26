مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 95.88 نقطة ليقفل عند مستوى 10446.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 128 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.



وكانت أسهم شركات: بحر العرب، والكثيري، وزين السعودية، وأنابيب، وصادرات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ثمار، والصقر للتأمين، والخدمات الأرضية، ومجموعة الحكير، والخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و9.95%.



فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وثمار، ودار الأركان، وجبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: ثمار، وسابك للمغذيات الزراعية، وشركة الاتصالات السعودية، وصادرات، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



مؤشر الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 174.79 نقطة ليقفل عند مستوى 19231.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18.3 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 370 ألف سهم.