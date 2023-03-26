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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي للمؤشرات.. البورصة تربح 21 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/ مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية،فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 21 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 027ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5ر1 مليار جنيه.

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تراجع جديد.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الأحد 26-3-2023

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-3-2023


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 33ر2 في المائة ليبلغ مستوى 18ر15989 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 52ر2 في المائة ليبلغ مستوى 03ر2835 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 7ر2 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 17ر4217 نقطة.

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