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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منذ عام 2012..

استثمارات موانئ دبي تتخطى 10 مليارات دولار في قطاع الخدمات اللوجستية

موانئ دبي
موانئ دبي

استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أكثر من 10 مليارات دولار (37.3 مليار درهم إماراتي) في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية منذ عام 2012 في إطار سعي دبي المستمر لاستشراف المستقبل ما يضعها بين أفضل خمسة مستثمرين على مستوى العالم، وذلك وفقاً لأحدث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن مجموعة من المستشارين الدوليين في شؤون الاستثمارات حول العالم.
يأتي ذلك انطلاقا من مكانة دبي كمركز للخدمات اللوجستية العالمية ومحرك قوي لنمو التجارة والصناعة إقليميا وعالميا، بما يدعم من الشبكة اللوجستية العالمية التي تتمتع بها الإمارة، والتي تسهم في تعزيز نمو الأعمال، وتوفير مزايا تنافسية وفرص أكثر وأسرع للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية.
كانت "إف دي آي انتليجينس" التابعة لمؤسسة "فايننشال تايمز" قد أعلنت في أحدث تقرير نشرته حول الاستثمارات المباشرة في مجال الخدمات اللوجستية عن قائمة الشركات الخمس الأوائل لعام 2022.

ونالت "دي بي ورلد" المركز الخامس على مستوى العالم بين جميع الشركات في القيمة الإجمالية للاستثمارات المباشرة التي خصصتها لقطاع الخدمات اللوجستية عالمياً.
 

320 مليون دولار مجموعة موانئ دبي العالمية خلال العام الماضي

 

وبلغ إجمالي استثمارات "دي بي ورلد" في مجال الخدمات اللوجستية خلال العام الماضي 320 مليون دولار أمريكي (1.18 مليار درهم إماراتي)، رغم الظروف الاقتصادية المفعمة بالتحديات وتراجع الطلب على الخدمات اللوجستية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. تتضمن قائمة المراكز الخمسة الأولى شركات أخرى مثل "أمازون"، عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية، وشركة "أيه بي مولر-ميرسك" الدنماركية.. وجاءت "دي بي ورلد" ضمن القائمة كشركة وحيدة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا.
 

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): "تبرز البيانات التي نشرتها ’إف دي آي انتليجينس‘ مكانتنا العالمية المتميزة في قطاع الخدمات اللوجستية، ليس في العام الماضي وحسب، بل بشكل مستمر على مدى العقد الماضي.. تلامس الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية حياة الناس اليومية حول العالم، حيث يكون الأثر محسوساً في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى نعمل بشكل غير مرئي لضمان حصول الأفراد والشركات على البضائع والسلع التي يحتاجونها.. وتتيح بنيتنا التحتية المتقدمة فرصاً تجارية غير مستغلة، وتسهم في تنمية الاقتصادات، وتوفر السلع بأسعار معقولة للجميع.. ويسهم استثمارنا في الاقتصادات النامية في جعل تدفق حركة التجارة أكثر انسيابية حول العالم، ويسهّل تسريع النمو الاقتصادي لهذه البلدان، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويولّد آلاف الوظائف، مما يعزز جودة الحياة للمجتمعات".
 

وكانت أحدث دراسة بحثية لتقرير "التجارة في مرحلة انتقالية" في يناير، التي أجريت بتكليف من "دي بي ورلد"، بالشراكة مع "إيكونوميست إمباكت"، قد كشفت عن ظهور تحوّلات كبيرة في العولمة مع توجه متسارع للشركات نحو نقل مرافق التصنيع الخاصة بها لتجاور أسواق مستهلكيها بهدف حماية أعمالها من اضطرابات سلاسل التوريد، بينما تؤدي السياسات الحمائية المتزايدة إلى تقسيم العالم إلى تكتلات تجارية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 96% من الشركات المشاركة في الدراسة أكدت أنها تجري تغييرات في سلاسل التوريد الخاصة بها نتيجة الأحداث الجيوسياسية.
 

وتمثّلت إحدى الأولويات الرئيسة لـ "دي بي ورلد" في عام 2022 في توسيع شراكاتها الاستراتيجية لإطلاق إمكانات التجارة حول العالم.

 

و عززت المجموعة علاقتها مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند لجمع استثمارات بنحو 300 مليون دولار أمريكي (1.1 مليار درهم إماراتي) وأنشأت منصة استثمارية جديدة مع المؤسسة البريطانية "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت" لتسريع الاستثمار في أفريقيا وإطلاق إمكاناتها التجارية.
 

تعد القارة الأفريقية أحد مجالات التركيز الرئيسة لـ "دي بي ورلد" من خلال تطوير ميناء "ندايان" في السنغال، وهو يمثل بداية استثمار ضخم للمجموعة بقيمة مليار دولار أمريكي، الذي يعد أكبر استثمار في قطاع الموانئ في أفريقيا، وأكبر استثمار للقطاع الخاص في مشروع واحد في تاريخ السنغال.

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وأسهم ميناء "داكار" الذي يقع بمقربة من ميناء "ندايان" في تحقيق زيادة بنسبة 10% في الناتج المحلي الاجمالي للسنغال، ما سيرسخ مكانتها مركزا تجاريا رائدا في غرب أفريقيا ما يعزز مسيرة التنمية في البلاد خلال القرن المقبل.
وتشهد خطط توسيع إمكانات العمليات في الموانئ المزيد من التقدم في ميناء "كوسيدو" بجمهورية الدومينيكان، كما أن توسعة ميناء "كالاو" في بيرو ستنشئ أيضاً واحدة من أكبر محطات الحاويات الفردية في أمريكا الجنوبية عند انجاز المشروع في وقت لاحق من هذا العام.
وبرزت المملكة المتحدة وجهة رئيسية أخرى للاستثمار، فقد استثمرت مجموعة "دي بي ورلد" على مدى العقد الماضي ملياري جنيه إسترليني (8.99 مليار درهم إمارتي)، لدعم إنشاء آلاف الوظائف.. وعملت على تخصيص استثمار إضافي بقيمة مليار جنيه إسترليني للعقد المقبل، حيث خصص منه 350 مليون جنيه إسترليني لإنشاء رصيف رابع جديد في ميناء "لندن جيتواي"، الذي لايزال قيد الإنشاء.
 

علاوة على ذلك، تقوم "دي بي ورلد" بتشييد بنية تحتية جديدة في ميناء "كونستانتسا" في رومانيا، بما في ذلك محطة حاويات جديدة للبضائع المدحرجة، من أجل تحويلها إلى واحدة من أهم مراكز الشحن ومركبات الموانئ والمحطات على البحر الأسود، باعتبارها بوابة رئيسة للتجارة في أوروبا الشرقية.

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