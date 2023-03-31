سعر سيتروين C4 موديل 2023 الجديدة بالسوق المصري| صور

شهدت أسعار سيارة الكروس أوفر الفرنسية سيتروين C4 موديل 2023 تحديثاً جديداً لأسعارها بالسوق المصري، وتعتبر ثاني أغلى إصدارات الشركة بالسوق المصري بعد شقيقتها C5 اير كروس، وتقدم بأربعة فئات.

سيتروين C4 موديل 2023

مواصفات السيارة سيتروين C4 موديل 2023

جاءت السيارة سيتروين C4 موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 155 حصانا، سعة 1200 سي سي تيربو، وعلبة تروس أوتوماتيك من 8 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

وبفضل هذه المواصفات يمكن للسيارة سيتروين C4 موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة أنطلاقاً من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8.2 ثانية.

سيتروين C4 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة سيتروين C4 موديل 2023

الطول الكلي: 4.360 متر

العرض الكلي: 1.834 متر

الارتفاع الكلي: 1.520 متر

سعة صندوق السيارة: 380 لترات

سيتروين C4 موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C4 موديل 2023 بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانع للانزلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة الجر TCS، وفرامل يدوية كهربائية EPB، وحساسات ركن خلفية.

سعر السيارة سيتروين C4 موديل 2023