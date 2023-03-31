سعر سيتروين C4 موديل 2023 الجديدة بالسوق المصري| صور

شهدت أسعار سيارة الكروس أوفر الفرنسية سيتروين C4 موديل 2023 تحديثاً جديداً لأسعارها بالسوق المصري، وتعتبر ثاني أغلى إصدارات الشركة بالسوق المصري بعد شقيقتها C5 اير كروس، وتقدم بأربعة فئات.
مواصفات السيارة سيتروين C4 موديل 2023
جاءت السيارة سيتروين C4 موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 155 حصانا، سعة 1200 سي سي تيربو، وعلبة تروس أوتوماتيك من 8 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.
وبفضل هذه المواصفات يمكن للسيارة سيتروين C4 موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة أنطلاقاً من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8.2 ثانية.
قياسات وأبعاد السيارة سيتروين C4 موديل 2023
- الطول الكلي: 4.360 متر
- العرض الكلي: 1.834 متر
- الارتفاع الكلي: 1.520 متر
- سعة صندوق السيارة: 380 لترات
تتوفر السيارة سيتروين C4 موديل 2023 بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانع للانزلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة الجر TCS، وفرامل يدوية كهربائية EPB، وحساسات ركن خلفية.
سعر السيارة سيتروين C4 موديل 2023
- سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الأولى FEEL بسعر 919,000 جنيه
- سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الثانية FEEL BULE INTERIOR بسعر 929,000 جنيه
- سيترون C4 موديل 2023 الفئة الثالثة SHINE بسعر 999,000 جنيه
- سيترون C4 موديل 2023 الفئة الرابعة SHINE RED INTERIOR بسعر 1,099,000 جنيه