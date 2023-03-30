أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه| صور

يبحث العديد من المشترين الجدد عن سيارات اعتمادية مستعملة بأسعار اقتصادية تحقق القيمة مقابل السعر، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

يستعرض صدى البلد في السطور التالية 5 سيارات مستعملة بأسعار تتراوح بين 150 ألفا حتى 160 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 1997

تويوتا كورولا موديل 1997

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوما بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس موديل 2015

شيفروليه لانوس موديل 2015

جاءت شيفروليه لانوس موديل 2015 بمحرك ينتج قوة 86 حصانا، وسعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وعزم دروان 133 نيوتن متر، بنظام جر أمامي للعجلات، فابريقة دواخل، وبلغت قراءة العداد نحو 80 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2015 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه.

هوندا سيفيك موديل 1995

هوندا سيفيك موديل 1995

تتوفر السيارة هوندا سيفيك موديل 1995 بمحرك ينتج قوة تصل الى 105 أحصنة، بسعة 1600 سي سي، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 4 سرعات، كما تتوفر بإصدار آخر مدعوم بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هوندا سيفيك موديل 1995 في سوق المستعمل بـ 155 ألف جنيه.

BMW 316 موديل 1998

BMW 316 موديل 1998

اعتمدت السيارة السيارة BMW 316 موديل 1998 على محرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بنال حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وتتميز بتصميم سيدان ذو مظهر مميز، ومصابيح دائرية "عيون"، وبلغت قراءة العداد نحو 190 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتتوفر برش خارجي وداخلي.

تبدأ أسعار السيارة BMW 316 موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2007

شيفروليه أفيو موديل 2007

حصلت السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد طاقة تصل الى 94 حصانا، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد في السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 نحو 160 ألف كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه.