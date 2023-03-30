عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه| صور

صدى البلد

يبحث العديد من المشترين الجدد عن سيارات اعتمادية مستعملة بأسعار اقتصادية تحقق القيمة مقابل السعر، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

يستعرض صدى البلد في السطور التالية 5 سيارات مستعملة بأسعار تتراوح بين 150 ألفا حتى 160 ألف جنيه.

أسعار 5 سيارات سيدان جديدة بالسوق المصري| صور

لفترة محدودة.. نيسان قشقاي بخصم 70% على جميع فئاتها

تويوتا كورولا موديل 1997

تويوتا كورولا موديل 1997

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوما بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس موديل 2015

شيفروليه لانوس موديل 2015

جاءت شيفروليه لانوس موديل 2015 بمحرك ينتج قوة 86 حصانا، وسعة 1500 سي سي،  متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وعزم دروان 133 نيوتن متر،  بنظام جر أمامي للعجلات، فابريقة دواخل، وبلغت قراءة العداد نحو 80 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2015 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه.

هوندا سيفيك موديل 1995

هوندا سيفيك موديل 1995

تتوفر السيارة هوندا سيفيك موديل 1995 بمحرك ينتج قوة تصل الى 105 أحصنة، بسعة 1600 سي سي، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 4 سرعات، كما تتوفر بإصدار آخر مدعوم بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هوندا سيفيك موديل 1995 في سوق المستعمل بـ 155 ألف جنيه.

BMW 316 موديل 1998

BMW 316 موديل 1998

اعتمدت السيارة السيارة BMW 316 موديل 1998 على محرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بنال حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وتتميز بتصميم سيدان ذو مظهر مميز، ومصابيح دائرية "عيون"، وبلغت قراءة العداد نحو 190 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتتوفر برش خارجي وداخلي.

تبدأ أسعار السيارة BMW 316 موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2007

شيفروليه أفيو موديل 2007

حصلت السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد طاقة تصل الى 94 حصانا، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد في السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 نحو 160 ألف كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه.

تويوتا كورولا شيفروليه لانوس شيفروليه أفيو BMW 316 تويوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

تحذير عاجل من روسيا بعد دعوات نشر أسلحة نووية أمريكية في أوكرانيا

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

موضوعات متعلقة

أسعار 5 سيارات سيدان جديدة بالسوق المصري| صور

بـ 150 ألف جنيه.. اشتر BMW أوتوماتيك مستعملة| صور

لفترة محدودة.. نيسان قشقاي بخصم 70% على جميع فئاتها

سعر لكزس AS موديل 2023 الجديدة في الإمارات| صور

أخبار السيارات| بعد مقلب رامز جلال.. إيمان العاصي تعشق الأكشن و دريفتات السيارات.. خصم 70% على جميع فئات كيا سبورتاج لفترة محدودة

لامبورجيني تكشف عن ريفويلتو بديلة افينتادور بقوة 1000 حصان

باجاني يوتوبيا.. ظهور مميز للسيارة الإيطالية الخارقة| فيديو وصور

هوندا تستدعي 330 ألف سيارة بسبب زجاج المرآة الجانبية

ترشيحاتنا

البنك الأهلي ينفي إصدار شهادات ادخارية جديدة بعائد مرتفع 25 أو 30%

رئيس اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء تقنية الفيديو بمباريات الدوري| فيديو

فرصة .. سكودا كودياك بخصم 70%       

أمريكا: ترؤس روسيا لمجلس الأمن الدولي الدورة المقبلة خبر غير سار

إعلان عاجل من أمريكا بشأن نقل موسكو أسلحة نووية لـ بيلاروس واستخدامها بأوكرانيا

4 فصول في اليوم| الأرصاد تكشف مفاجآت عن طقس الساعات القادمة.. وتقدم تحذيرات عاجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكتيبة 101 الحلقة 8.. الجيش ينجح في اقتحام مزرعة الإرهابي أبو أسامة وإصابته

رمضان في التجمع حاجة تانية.. موقف طريف لشاب وقت الإفطار| فيديو

سهل وغير مكلف .. طريقة عمل الجلاش الحلو

بطل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا 4 مرات|مدرب عالمي على رادار منتخب السعودية..من هو؟

فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

القصة الكاملة لـ حريق عبارة الفلبين .. وارتفاع حصيلة القتلى إلى 31 شخصًا «فيديوجراف»

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من النادي

أبرز قرارات البنك المركزي اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ