هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بشمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء ، الى هبوب رياح باردة ، طوال ساعات النهار وحتى ساعات الفجر ، مما أدى إلي ارتفاع أمواج البحر وتوقف حركتي الشحن والملاحة بميناء العريش البحري، وقد هطلت أمطار خفيفة تسببت في هدوء الرياح نسبيا عقب سقوط مياه الأمطار .

إغلاق ميناء العريش



وقد أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها إغلاق ميناء العريش البحري أمام حركة الملاحة البحرية والسفن بسبب زيادة سرعة الرياح في البحر المتوسط لليوم الثالث على التوالي.



وقالت المصادر بميناء العريش البحري أنه سيتم إعادة فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.