أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 رمضان.. تعرف عليها

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 31-3-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”

الذهب

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2423 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2120 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1817 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 16960 جنيهًا.

أسعار مصنعية الذهب في مصر:



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

