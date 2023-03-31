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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة طيران عربية تواجه مخاطر التصفية

الطيران الأردني
الطيران الأردني

كشف مدقق الحسابات لشركة الملكية الأردنية، عن المخاطر التي تواجهها الشركة بعدما  بلغت خسائرها المتكررة نحو 400 مليون دينار حتى 31 ديسمبر  من 2022؛ مما يتجاوز رأسمالها.

وبحسب قناة المملكة الأردنية؛ فتجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بقيمة 144.9 مليون دينار؛ مما يشير إلى وجود شك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار  .

وأفاد مدقق حسابات الشركة، بأن المادة رقم 266 في قانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته تنص على أنه في حالة زيادة الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة العامة عن 75% من رأسمالها فيجب تصفية الشركة، إلا إذا قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي زيادة رأس مال الشركة أو معالجة وضع الخسائر.

وبين مدقق حسابات الشركة، أن مجلس الوزراء في 18 مايو 2022 فوض وزارة المالية بالسير بإجراءات رفع رأس مال الشركة بقيمة 70 مليون دينار على شريحتين، تم استلام 35 مليون دينار خلال مايو 2022، وتم استلام الباقي في أغسطس 2022.

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