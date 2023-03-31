حرب نووية .. تحذير عاجل ومباشر من روسيا لـ العالم

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن النظام العالمي للأمن والسلم تعرض لتآكل كبير.

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا،: “لا يمكن الفوز في أي حرب نووية”، لافتا: “تصريحات الغرب حول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا الاتحادية تتطلب من موسكو ردودا عسكرية”.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا،: “روسيا تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في الحرب النووية”، موضحا: “واشنطن لا ترغب في خلق عالم متعدد الأقطاب”.

وأوضح: “واشنطن لم تتوقف عن تقويض الاتفاقات الخاصة بإيران”، متابعا: “واشنطن تعطل اتفاقات حظر الأسلحة الكيماوية”.