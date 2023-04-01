عرض رمضان.. خصم 9 آلاف جنيه على موبايل سامسونج Galaxy S23 Ultra

تتسابق متاجر البيع بالتجزئة خاصة الرقمية منها على تقديم عروض وخصومات مذهلة في المناسبات، وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك حيث تكثر به الأجواء الروحانية والكرم والعطاء، وهو يعتبر شهر لا يعوض لمن يريد أن يشتري أجهزة إلكترونية بسعر أرخص من التقليدي.

يعرض موقع أمازون مصر أحدث هاتف فلاج شيب رائد من سامسونج وهو طراز Samsung Galaxy S23 Ultra بسعر 41,599 جنيه فقط بعد أن كان بـ 50255 جنيه مصري، وذلك مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 256GB - 12 GB، في السطرو التالية ترصد صدى البلد كل مواصفات الهاتف الذكي الجديد.

Samsung Galaxy S23 Ultra

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra

وفقا لموقع gsmarena، يأتي هاتف سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا مع شاشة عرض Dynamic AMOLED 2X حجم 6.8 بوصة، تقدم دقة وضوح 1440x3088 بيكسل مع كثافة بيكسلات 500 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، تدعم تقنية HDR10+ مع درجة سطوع 1200 شمعة في النمط القياسي، أما ذروة السطوع فهي 1750 شمعة لكل متر مربع، الشاشة مدعمة بمزية تقديم الإشعارات دائما Always-on display ومع زجاج حماية واقي من Corning Gorilla Glass Victus 2

يتم تشغيل هاتف سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا بواسطة معالج من كوالكوم، مجموعة شرائح SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أعلى 3.36 جيجاهرتز، وشريحة رسوميات جرافيك من Adreno 740

Samsung Galaxy S23 Ultra

تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت بحد أقصى تقنية UFS 4.0، ولا يدعم تركيب كارت ميموري خارجي.

يحزم الهاتف الجديد من سامسونج بطارية مدمج غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات وتصل إلى 65% خلال 30 دقيقة، كما أنها تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن العكسي بقوة 4.5 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم من One UI 5.1.

نجد في اللوحة الخلفية من الهاتف الجديد الرائد إعداد كاميرات رباعية قوي للغاية، مع مستشعر رئيسي فتحة عدسة واسعة f/1.7 بدقة 200 ميجابيكسل، وكاميرا زووم منظار (بيريسكوب) بدقة 10 ميجابيكسل فتحة عدسة f/4.9 مع قدرة على التقريب البصري حتى 10 أضعاف 10x وتقنية التثبيت البصري OIS وكاميرا ثالثة تليفوتوغرافي فتحة عدسة f/2.4 بدقة 10 ميجابيكسل، وكاميرا رابعة فائقة الاتساع f/2.2 بدقة 12 ميجابيكسل، بينما الكاميرا السيلفي بدقة 12 ميجابيكسل، الكاميرا في المقدمة تدعم تصوير مقاطع فيديو بجودة 8K بينما الكاميرا السيلفي تدعم التصوير الفيديو بجودة 4K و60 إطار في الثانية.