صور أكثر احترافية.. تحديث أساسي من سامسونج لكاميرات Galaxy S23

كشفت شركة "سامسونج" الكورية النقاب عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy S23 الرائدة في 17 فبراير الماضي، وكانت تركز في تقديم مجموعة الهواتف الفلاج شيب أنها تحتوي على مجموعة كاميرات تقدم إمكانيات وميزات لأول مرة تقدم.

أثار موبايل Galaxy S23 Ultra الأعلى في التشكيلة S23 الكثير من الإعجاب بسبب أداء الكاميرات الفائقة الدقة وعدسات الزووم المكبرة، ولكن بعد طرحه للبيع وجد المستخدمين مشاكل وخلل في خاصية الـ HDR، أو ما يعرف باسم "المدى الديناميكي العالي" وهي الخاصية المسؤولة عن ضبط درجة تباين الألوان والسطوع في الصورة لتجعلها في أفضل حالة.

Galaxy S23

بالفعل طرحت Samsung تحديثين لمجموعة الـ S23 بالكامل منذ إطلاقه ، لكن لم تعالج أي منها مشكلات الـ HDR ولكن وعدت العلامة التجارية الكورية عملائها بحل هذه المشكلة، مع تحديث شهر مارس الحالي، وبالفعل أوفت الشركة وعدها مع طرحها حزمة ترقيات جديدة تم نشر تفاصيله على صفحة ومنتدى مجتمع سامسونج.

في منشور على Samsung Community ، أوضحت الشركة أن التحديث الجديد يأتي مع تغييرات متعلقة بالكاميرا في Galaxy S23. ووعدت الشركة العملاء بأنهم سيلاحظون تغييرات وتحسينات كبيرة في خوارزمية التركيز التلقائي وبالتالي بتحسن كبير في الأداء. بعد التحديث ، سوف تلتقط كاميرا Galaxy S23 صورة عند الضغط على الغالق، حتى لو لم يكن الشخص في التركيز البؤري بالكامل. في حالة عدم موافقتك على هذا الإعداد، يمكنك تغييره من وحدة Camera Assistant Good Lock.

تشمل الترقيات الأخرى تحسن في جودة مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في ظروف منخفضة الإضاءة باستخدام الكاميرا فائقة الاتساع مع تمكين وضع Super Steady. تزعم سامسونج Samsung أنها قللت من اهتزاز الصورة وقت التصوير أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، سيُظهر تطبيق الكاميرا نصائح عند المستخدمين في ظروف الإضاءة المنخفضة التي تتطلب مزيدًا من الإضاءة لالتقاط صور بجودة أعلى.

تشمل التغييرات الأخرى تحسين درجة الثبات أثناء تسجيل مقاطع فيديو FHD مع 60 إطارًا في الثانية ، مع تحسين في جودة الصور الخاصة بتصوير السماء عند التقاط صور بدقة 50 ميجابكسل أو 200 ميجابكسل.