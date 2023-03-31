عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صور أكثر احترافية.. تحديث أساسي من سامسونج لكاميرات Galaxy S23

Galaxy S23
Galaxy S23

كشفت شركة "سامسونج" الكورية النقاب عن سلسلة هواتف  Samsung Galaxy S23 الرائدة في 17 فبراير الماضي، وكانت تركز في تقديم مجموعة الهواتف الفلاج شيب أنها تحتوي على مجموعة كاميرات تقدم إمكانيات وميزات لأول مرة تقدم.

 

 أثار موبايل Galaxy S23 Ultra الأعلى في التشكيلة S23 الكثير من الإعجاب بسبب أداء الكاميرات الفائقة الدقة وعدسات الزووم المكبرة، ولكن بعد طرحه للبيع وجد المستخدمين مشاكل وخلل في خاصية الـ HDR، أو ما يعرف باسم "المدى الديناميكي العالي" وهي الخاصية المسؤولة عن ضبط درجة تباين الألوان والسطوع في الصورة لتجعلها في أفضل حالة.

Galaxy S23

بالفعل طرحت  Samsung  تحديثين لمجموعة الـ S23 بالكامل منذ إطلاقه ، لكن لم تعالج أي منها مشكلات الـ HDR ولكن وعدت العلامة التجارية الكورية عملائها بحل هذه المشكلة، مع تحديث شهر مارس الحالي، وبالفعل أوفت الشركة وعدها مع طرحها حزمة ترقيات جديدة تم نشر تفاصيله على صفحة ومنتدى مجتمع سامسونج.

 

في منشور على Samsung Community ، أوضحت الشركة أن التحديث الجديد يأتي مع تغييرات متعلقة بالكاميرا في Galaxy S23. ووعدت الشركة العملاء بأنهم سيلاحظون تغييرات وتحسينات كبيرة في خوارزمية التركيز التلقائي وبالتالي بتحسن كبير في الأداء. بعد التحديث ، سوف تلتقط كاميرا Galaxy S23 صورة عند الضغط على الغالق، حتى لو لم يكن الشخص في التركيز البؤري بالكامل. في حالة عدم موافقتك على هذا الإعداد، يمكنك تغييره من وحدة Camera Assistant Good Lock.

يسحق سامسونج.. أرخص موبايل من OnePlus بكاميرا 108 ميجابكسل 

خصم 8900 جنيه على وحش سامسونج S23 Ultra

تشمل الترقيات الأخرى تحسن في جودة مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في ظروف منخفضة الإضاءة باستخدام الكاميرا فائقة الاتساع مع تمكين وضع Super Steady. تزعم سامسونج Samsung أنها قللت من اهتزاز الصورة وقت التصوير أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، سيُظهر تطبيق الكاميرا نصائح عند المستخدمين في  ظروف الإضاءة المنخفضة التي تتطلب مزيدًا من الإضاءة لالتقاط صور بجودة أعلى.

 

تشمل التغييرات الأخرى تحسين درجة الثبات أثناء تسجيل مقاطع فيديو FHD مع 60 إطارًا في الثانية ، مع تحسين في جودة الصور الخاصة بتصوير السماء عند التقاط صور بدقة 50 ميجابكسل أو 200 ميجابكسل.

سامسونج Galaxy S23 Samsung Samsung Galaxy S23 الفلاج شيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

موضوعات متعلقة

سعر جوال Motorola Moto G13 في الإمارات

بطارية تستمر 3 أيام بشحنة واحدة.. سعر جوال HONOR X7a في الإمارات

تصميم وإمكانيات رائدة.. سعر جوال Honor X9a في الإمارات

كله بالذكاء الاصطناعي.. اعرف خصائص Windows 12 الجديدة .. فيديو

موبايل Realme C55 يحقق مبيعات قياسية في 5 ساعات فقط.. اعرف مواصفاته

ضربة جديدة لـ هواتف أندرويد..آبل تستخدم أقوى معالج في العالم مع iPhone 15

اختار بين ساعة أو سنة.. واتساب بمميزات جديدة للرسائل ذاتية التدمير

لمستخدمي أندرويد.. جوجل تكشف عن تصميم جديد لمحرك بحثها

ترشيحاتنا

مدعي عام مانهاتن: تواصلنا مع محامية ترامب لتنسيق تسليم نفسه للتحقيق معه

اهربوا للملاجئ .. انفجارات عنيفة تهز زابوريجيا وتحذير عاجل من السلطات الأوكرانية

إطلاق كثيف للنيران بالسعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة ومنه فضالي تكشف لأول مرة كواليس تعرضها للاختطاف

رأي عام يستضيف سهرة رمضانية وإنشاد دينى لفرقة الحضرة الصوفية

صلاة تجعل بيتك يشع نورا فى رمضان يراه أهل السماء.. لا تتركها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

انتشار موضة الكروب توب على الملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ضمن قائمة اليونسكو للتراث.. حكاية قرية فوق السحاب لا تصلها الأمطار

أقوى من الأدوية.. مشروب رمضاني يعالج الإمساك فورا

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ