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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ضربة جديدة لـ هواتف أندرويد..آبل تستخدم أقوى معالج في العالم مع iPhone 15

A17 Bionic
A17 Bionic

تشتد المنافسة في سوق الهواتف الذكية بين مختلف الشركات، وتحاول كل علامة تجارية أن تقدم أحدث تقنيات لجذب شريحة واسعة من الجمهور، ولكن رغم كل هذا الزخم تظل شركة  آبل  محتفظة بمكانة فريدة لها لا يطالها أي منافس حتى سامسونج، السبب الأساسي في احتلالها المركز الأول هو قدرتها على تقديم كل جديد لم يطرح من قبل في أي هاتف.

A17 Bionic

وفقا لتقرير موقع gizchina  تعود مرة أخرى شركة  آبل  لتوجه ضربة جديدة لسامسونج وكل الشركات المنافسة من خلال استخدامها لمعالج جديد بتكنولوجيا الـ 3 نانو، وهي أحدث تقنية في عالم الرقائق الإلكترونية لم يتم استخدامها في أي موبايل، ستكون سلسلة هواتف iPhone 15 الجديدة المقرر طرحها هذا العام هي أول هواتف في العالم بهذه التقنية.

سيتم استخدام شريحة Apple A17 مع سلسلة iPhone 15 موديلات 2023 وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن سلسلة التوريد الخاصة بـ Apple ، سيتم إنتاج هذه الشريحة باستخدام تقنية 3nm من شركة TSMC التي أعلنت سميًا عن بدء الإنتاج الضخم لشرائح بدقة 3 نانومتر.

 وفقًا لـ TSMC ، فإن نتائج فريق البحث والتطوير على شرائح تكنولوجيا الـ  3 نانومتر جاءت أفضل مما كان متوقعًا. هذا يعني أن قدرتها وكثافة الطاقة والأداء العام سيكون أفضل من المتوقع.

ستقدم موبايلات  آيفون  15 الجديدة  عصر تكنولوجيا الـ 3 نانومتر وستبدأ عملية الإنتاج الضخم لهذه الشرائح في النصف الثاني من هذا العام. ستكون شركة آبل Apple أول علامة تجارية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية في العالم تستخدم شريحة TSMC بدقة تصنيع الـ 3 نانو، عبر معالجات A17 Bionic الخاصة بها.

A17 Bionic

من خلال التكنولوجيا الجديدة والمحسنة، ستكون معالجات الآيفون  بأداء مذهل لم يقدم من قبل على أي جهاز محمول، لا تتمتع A17 بنسبة كفاءة طاقة أعلى فحسب ، بل تأتي بأداء مذهل، وفقًا للبيانات والاختبارات التي أجريت. في أحدث نتائجها، سجل معالج آبل 3986 نقطة في اختبار أحادي النواة. في الاختبار متعدد النواة ، سجلت هذه الشريحة 8841 نقطة، بهذه الدرجات ، فإن شريحة Apple A17 هي أساسًا على قدم المساواة مع MacBook.

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إن شريحة A17 BIONIC من آبل تتقدم وتأحذ المرتبة الأولى من حيث الكفاءة لأننا نجد في المقابل ، أن شريحة A16 لجهاز iPhone 14 Pro سجلت 2504 نقطة في اختبار أحادي النواة و 6314 نقطة في اختبار النواة المتعددة، الخلاصة لما سبق أن معالج A17 حسّن أداء أحادي النواة بنسبة 59.2٪ وكفاءة متعددة النواة بنسبة 40٪

وفقًا لنمط Apple ، قد يكون طراز iPhone 15 Pro هو الجهاز الوحيد ضمن سلسلة آبل الجديدة الذي يستخدم شريحة A17 بتكنولوجيا الـ 3 نانو، بينما النسخة القياسية iPhone 15 تستمر في استخدام شريحة A16 Bionic.كما تترد شائعات قوية مفادها أن آبل مع السلسلة الجديدة من iPhone 15 ستوسع الفجوة بين أداء أجهزتها المتطورة والمبتدئة.

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