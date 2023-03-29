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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 14 في البحرين

iphone 14
iphone 14

بعد ما نجح جوال آيفون 11 نجاحاً ساحقاً حتفظت آبل الأمريكية على هذه التميمية لتكون الحصان الرابح لها فى المبيعات، لذلك زودت جوال آيفون 14 بكل ما تريده من مواصفات ليكون الأقوي والأفضل في فئته بسعر مغرٍ.

وبلغت أسعار iphone 14 فى البحرين سعة 128 جيجابايت مقابل 346 دينارًا بحرينيًا، وسعة 256 جيجابايت بسعر 390 دينارًا، بينما سعة 512 جيجابايت سعرها 493 دينارًا.

جاء جوال iphone 14 شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

iphone 14

يقدم جوال iphone 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال iphone 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

iphone 14

يوفر جوال iphone 14 بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع شراء جوال iphone 14 في 5 ألوان هي: الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.

ايفون 11 آيفون iPhone iPhone 14 البحرين

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