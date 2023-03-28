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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص سعر لـiPhone 14 Pro Max من هنا

أرخص سعر لـ iPhone
أرخص سعر لـ iPhone 14 Pro Max من هنا

تعد هواتف آيفون iPhone هي الأفضل في العالم حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن ما يوجد عائقا وحيدا هو السعر المرتفع لهواتف شركة آبل ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار.

 

يوجد عرض رائع جدا وتخفيض قوي لحسن الحظ على هاتف iPhone 14 Pro Max بسعر رخيص على موقع أمازون ألمانيا ،  حيث يقدر الخصم بقيمة 200 يورو ليصل سعره بعد التخفيض إلى سعر 1250 يورو.

أرخص سعر لـ iPhone 14 Pro Max من هنا

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max

 

يأتى هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688 بكسل، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، كما أن الهاتف مقاوم للماء  الغبار بفضل تصنيف IP68 .

 

يعمل هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد بمعالج قوي نوع Apple A16 Bionic، الأسرع 60% ، مقترنا  بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

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يقدم هاتف iPhone 14 Pro Max كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8،  بالإصافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.


ويحمل الهاتف بطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

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