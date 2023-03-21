لو محتار تشتري.. مقارنة بين iPhone 13 و iPhone 14

مر ما يقرب من ستة أشهر منذ ظهور سلسلة iPhone 14 لأول مرة في سبتمبر من العام الماضي ، وقد اعتُبر أحد أفضل الهواتف للشراء في عام 2023. كما هو الحال مع أي إطلاق رائد ، كان هناك بعض الجدل حول قرار Apple استبدال iPhone 13 mini مع iPhone 14 Plus.

كان السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هو ما إذا كانت هذه هي الخطوة الصحيحة لشركة التكنولوجيا العملاقة أم لا. ومع ذلك ، سلطت التقارير الأخيرة من (DSCC) الضوء على شحنات اللوحات لسلسلة iPhone 14 ، مما يمنحنا فكرة عن النجاح التجاري النسبي لكل طراز.

الملاحظة الأولى هي أن سلسلة iPhone 14 تحظى بشعبية أكبر قليلاً من سابقتها ، مع زيادة بنسبة 2٪ في شحنات العرض على أساس سنوي اعتبارًا من أبريل.

ثانيًا ، ليس من المستغرب أن تتفوق طرز Pro على النماذج العادية، حيث تم تأسيس هذا الاتجاه على مر السنين منذ أن قامت Apple بتسعير طرزها الأحدث بنفس سعر سابقاتها .

بالإضافة إلى ذلك ، يشير التقرير إلى أن الإيرادات من تشكيلة هذا العام من المرجح أن تكون أعلى حيث تبيع آبل المزيد من الطرز Pro على حساب الطرازات المنخفضة الجودة. فانخفضت مبيعات الطراز العادي بنسبة 36٪ ، بينما زادت مبيعات الطرازين Pro و Pro Max بنسبة 22٪ و 23٪ على التوالي.

ومن المثير للاهتمام أن التقرير حسم الجدل حول طراز Mini مقابل Plus مرة واحدة وإلى الأبد ، وكشف أن شحنات شاشات iPhone 14 Plus ارتفعت بنسبة 59٪ مقارنة بجهاز iPhone 13 mini.

ومع ذلك ، على الرغم من هذه الزيادة ، لا يزال iPhone 14 Plus هو الطراز الأقل شعبية في سلسلة iPhone 14. يختتم التقرير بتوقعات قاتمة إلى حد ما للأشهر القادمة التي سبقت إعلان iPhone 15. ومع ذلك ، من الآمن أن نقول إن أحدث أجهزة iPhone من Apple حققت نجاحًا تجاريًا ، نظرًا للنتائج حتى الآن.